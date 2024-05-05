مجزرة بصفوف جنود وضباط الاحتلال في كرم أبو سالم.. القسام حولتهم لأشلاء داخل خيمة (شاهد)

وطن – كشف الإعلام العبري عن عملية عسكرية ضخمة لكتائب القسام وصفها “بالحدث الصعب”، على تجمع عسكري إسرائيلي في كرم أبو سالم.

وكشفت حسابات عبرية على منصىة (إكس) أن الهجوم كان عبارة عن قصف بالصواريخ أعقبه هجوم بالهاون، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، بينما يتم التكتم على عدد القتلى الحقيقي حيث أعلنت إسرائيل مقتل 5 عناصر فقط من جيشها.

بعد رجمهم بصواريخ كتائب القسام.. تحول جنود وضباط الاحتلال إلى أشلاء في خيمة قيادة تحشدات قوات الاحتلال التي كان تخطط وتجهز للهجوم على رفح قرب موقع كرم أبو سالم. pic.twitter.com/I9Merlx5f1 — رضوان الأخرس (@rdooan) May 5, 2024

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الوضع بـ “الخطير”، وبثت المشاهد الأولية من موقع كرم أبو سالم الذي قالت كتائب القسام إنها قصفته بالصواريخ، فيما استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مروحيات لإجلاء المصابين.

وسائل إعلام إسرائيلية وصفت الوضع بـ “الخطير”.. المشاهد الأولية من موقع كرم أبو سالم الذي قالت كتائب القسام إنها قصفته بالصواريخ، والجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات لإجلاء المصابين#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/zTfY9FuyAV — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024



وذكر مغردون إسرائيليون أن مجزرة للجنود حدثت في كرم أبو سالم، لافتين إلى أنه أثناء قصف المقاومة الفلسطينية للحشود العسكرية الإسرائيلية التي تستعد لاجتياح رفح، سقطت قذيفة هاون داخل خيمة لاستراحة الجنود الإسرائيليين من كتيبة “شاكيد 401” أدت إلى مقتل عدد منهم وبعض الجثث تحولت لأشلاء وأصيب آخرين.

دكت كتائب القسام معبر كرم أبو سالم ووسائل إعلام العدو تتحدث عن أربعة قتلى وعشر إصابات خطرة على الأقل وأوامر بحظر النشر حول الحدث الخطير في كرم أبو سالم pic.twitter.com/S2q8a99LlG — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) May 5, 2024

وأعلنت كتائب القسام صباح، الأحد، أن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا في شارع 10 جنوب تل الهوى بمدينة غزة وأصابوه بشكل مباشر.

كتائب القسام تنشر فيديو لاستهداف مقر قيادة الاحتلال وتجمعاته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من طراز "رجوم" وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح pic.twitter.com/MgrfKDnHGL — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 5, 2024

كما أعلنت أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس قصفوا القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور “نتساريم” بصواريخ الـ”107″ قصيرة المدى.

#بالفيديو | مشاهد من نقل مروحيات الاحتلال لجنود مصابين بعد قصف كتائب القسام لموقع كرم أبو سالم قرب #قطاع_غزة#فلسطين_المحتلة #الميادين pic.twitter.com/miuJl5amyI — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 5, 2024

وأوضحت لقطات مصورة أن جهاز الإسعاف التابع لجيش الاحتلال يجلي مصابين من محور نتساريم، كما هبطت مروحيات بالمناطق الشرقية للمحور.