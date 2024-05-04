لماذا يمثل مطلب “طرد” حماس من قطر كابوساً للبيت الأبيض!

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة أبلغت دولة قطر أنه “يتعين عليها طرد حماس من الدوحة إذا استمرت الحركة في رفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل”، وهو اتفاق تعتبره إدارة بايدن حيويا لتخفيف الاضطرابات التي تجتاح الشرق الأوسط، حسبما قال مسؤول أمريكي للصحيفة.

ووفقًا للمسؤول، فقد سلّم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرسالة إلى نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أبريل.

وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الوضع إن المسؤولين في قطر، التي استضافت القيادة السياسية لحماس بناء على طلب أمريكي منذ عام 2012، توقعوا الطلب منذ أشهر، لكن تلك التوقعات زادت حدة في الأسابيع الأخيرة وسط إحباط متزايد بشأن المأزق المطول بشأن وقف إطلاق النار في غزة.بحسب الصحيفة

وقال أحد الدبلوماسيين إن المسؤولين القطريين نصحوا مسؤولي حماس – بما في ذلك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة الذي يعيش في الدوحة – بضرورة وضع خطة احتياطية للإقامة إذا احتاجوا إلى المغادرة.حسب قوله

إغلاق مكتب حماس في الدوحة سيعقد الجهود

في حين يحذر بعض المسؤولين والمحللين الإقليميين من أن إغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة من شأنه أن يزيد من تعقيد جهود التواصل. مع قادتها واستئناف المفاوضات بشأن الرهائن في المستقبل.

بلينكن الذي عاد إلى الشرق الأوسط في الأيام الماضية، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق من شأنه وقف القتال، وإطلاق سراح بعض الرهائن المتبقين البالغ عددهم 130 أو نحو ذلك، وإحباط هجوم إسرائيلي مخطط له في رفح جنوب القطاع شكر قطر على جهودها ودورها في التوسط في المحادثات مع حماس .

ووصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، إلى القاهرة، الجمعة، حيث التقى رئيس المخابرات العامة، عباس كامل، وذلك على ضوء المقترح المصري والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”.

كما وصل وفد من حماس إلى القاهرة اليوم، لتقديم رد الحركة على الاقتراح الإسرائيلي الأخير.

الضغط على حماس في الدوحة غير فعال

ومع استمرار المفاوضات، أصبحت قطر هدفاً للضغوط بشكل متزايد من السياسيين الأميركيين، بدءاً من السيناتور الجمهوري توم كوتون، إلى النائب الديمقراطي ستيني هوير الذي قال مؤخراً إن الولايات المتحدة ستضطر إلى إعادة تقييم علاقتها مع قطر إذا لم تمارس “الضغط” على حماس للتوصل إلى اتفاق.

ودعا مشرعون أمريكيون آخرون إدارة بايدن إلى إجبار قطر على قطع علاقاتها مع حماس بالكامل.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات إن “ممارسة الضغط على حماس في الدوحة غير فعال”.

وأضاف: “المشكلة هي أن الأشخاص الذين يتخذون القرارات موجودون في غزة، ولا يهتمون بمكان وجود المكتب السياسي“.

وقال باتريك ثيروس، سفير الولايات المتحدة السابق في قطر، إن طرد حماس من قطر سيكون بمثابة “كابوس” للبيت الأبيض، مما سيمنع فعلياً أي محادثات مستقبلية.

وأمس الجمعة، قالت حماس إن وفد الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية عاد إلى قطر بعد اختتام زيارة لتركيا استمرت أسبوعين.