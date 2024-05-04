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ظاهرة حيّرت العلماء .. تساقط أسماك من السماء في إيران! (فيديو)

بقلم
تساقط أسماك من السماء في إيران

شهدت مدينة ياسوج غرب إيران، السبت 4/5/2024م، ظاهرة غريبة تمثلت في تساقط أسماك من السماء، ضمن ما يطلق عليه العلماء ظاهرة “المطر السمكي”.

تساقط أسماك من السماء في إيران

وأظهر مقطع فيديو وثقه إيرانيون، وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.

ويعتقد أن الظاهرة ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة.

لكنّ العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي.

ويعتقد هؤلاء أن الظاهرة ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض.

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تساقط أسماك من السماء في إيران

ظاهرة حيّرت العلماء .. تساقط أسماك من السماء في إيران! (فيديو)

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