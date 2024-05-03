“الحوثيين” تعلن بدء المرحلة الرابعة من التصعيد .. “اجتياح رفح سيقابله عقوبات شاملة”

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، الجمعة، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد نصرةً للشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات المقاومة، عبر استهداف السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة.

“الحوثيين” تبدأ المرحلة الرابعة من التصعيد

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن “القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات المعركة في قطاع غزة منِ استمرار للعدوان الإسرائيليِّ والأمريكيِّ والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدوّ انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار“.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إعلان تفاصيل المرحلة الرابعة من التصعيد في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 24-10-1445هـ 03-05-2024م pic.twitter.com/meJRawhGDd — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) May 3, 2024

وبيّن أن الجماعة قررت “استهداف كافة السّفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيليةِ والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أيّ منطقة تطالها أيدينا”.

العدوان على رفح سيقابل بعقوبات شاملة على جميع السفن

كما أضاف أن التنفيذ يبدا فوراً، قائلاً إنه في حال اتجه العدوّ الإسرائيليّ إلى شنّ عملية عسكرية عدوانية على رفح، “فإنَّ القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أيّ جنسية كانتْ”.

بينما قال إنه سيتم “منع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغضّ النظر عنْ وجهتِها”.

في حين أكد أنّ الجماعة “لن تترددَ في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ المظلوم في قطاع غزة”.