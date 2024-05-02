إعلام عبري يتحدث عن رسائل من بلينكن لإسرائيل بخصوص التطبيع مع السعودية.. ما فحواها؟

وطن – تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ القادة السياسيين في إسرائيل، أنه إذا أرادت تل أبيب التطبيع مع السعودية فعليها وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً.

وجاء تداول هذه الأنباء دون صدور تعقيب رسمي بشأنها من واشنطن أو تل أبيب أو الرياض.

يُشار إلى أنه خلال الشهور التي سبقت الحرب، ازداد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية.

لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت التقارير العبرية: “زار بلينكن إسرائيل (الأربعاء)، ووجه رسالة لا لبس فيها إلى المستوى السياسي، مفادها أنه إذا أرادت إسرائيل التوصل إلى التطبيع مع السعودية، فعليها التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً”، وفق ادعاء القناة.

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وأضافت أنّ بلينكن أكد للإسرائيليين أن “النافذة الزمنية للتطبيع ضيقة ومحدودة”.

حتمية التوصل لصفقة مع حماس

وقال وزير الخارجية الأمريكي أيضاً إنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس قريباً وتوقف طويل للقتال، فلن يكون من الممكن التوصل إلى تسوية للعلاقات مع السعودية.

وأكد بلينكن للإسرائيليين، أنّ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ستضر بالدفع نحو التطبيع.

ونقل مسؤولون أمريكيون آخرون رسالة مماثلة إلى نظرائهم الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة.