الرئيسية » الهدهد » إعلام عبري يتحدث عن رسائل من بلينكن لإسرائيل بخصوص التطبيع مع السعودية.. ما فحواها؟

إعلام عبري يتحدث عن رسائل من بلينكن لإسرائيل بخصوص التطبيع مع السعودية.. ما فحواها؟

بقلم
أنتوني بلينكن

وطن – تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ القادة السياسيين في إسرائيل، أنه إذا أرادت تل أبيب التطبيع مع السعودية فعليها وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً.

وجاء تداول هذه الأنباء دون صدور تعقيب رسمي بشأنها من واشنطن أو تل أبيب أو الرياض.

يُشار إلى أنه خلال الشهور التي سبقت الحرب، ازداد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية.

لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت التقارير العبرية: “زار بلينكن إسرائيل (الأربعاء)، ووجه رسالة لا لبس فيها إلى المستوى السياسي، مفادها أنه إذا أرادت إسرائيل التوصل إلى التطبيع مع السعودية، فعليها التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً”، وفق ادعاء القناة.

  • اقرأ أيضا:
رسائل أمريكية جديدة عن التطبيع السعودي الإسرائيلي.. هل اقترب؟

وأضافت أنّ بلينكن أكد للإسرائيليين أن “النافذة الزمنية للتطبيع ضيقة ومحدودة”.

حتمية التوصل لصفقة مع حماس

وقال وزير الخارجية الأمريكي أيضاً إنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس قريباً وتوقف طويل للقتال، فلن يكون من الممكن التوصل إلى تسوية للعلاقات مع السعودية.

وأكد بلينكن للإسرائيليين، أنّ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ستضر بالدفع نحو التطبيع.

ونقل مسؤولون أمريكيون آخرون رسالة مماثلة إلى نظرائهم الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة.

قد يعجبك أيضاً

جميلة علم الهدى زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

رئيس جامعة طهران يعين زوجة رئيس إيران في منصبين.. ما القصة؟

أنتوني بلينكن

إعلام عبري يتحدث عن رسائل من بلينكن لإسرائيل بخصوص التطبيع مع السعودية.. ما فحواها؟

انهيار سقف مسجد جامعة الملك فهد بالسعودية

فيديو مروع يوثق لحظة انهيار سقف مسجد جامعة الملك فهد بالسعودية

حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين

حسام موافي يقبل يد محمد أبو العينين.. انحناء الطبيب المصري الشهير يثير جدلا وأول رد من أسرته

حليمة بولند

متهمة بالتحريض على الفسق والفجور.. إعلام كويتي: “كمين ناجح” يوقع حليمة بولند في قبضة الأمن

نظام المهداوي يكتب: لماذا يهتف الطلبة الأمريكيون "فلسطين من النهر إلي البحر؟" وما أهمية كل هذا؟

نظام المهداوي يكتب: لماذا يهتف الطلبة الأمريكيون “فلسطين من النهر إلى البحر؟” وما أهمية كل هذا؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior