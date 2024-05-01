هل يخطط ريال مدريد لضم نجم بايرن ميونخ مجاناً؟!

نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، تلقي أي عرض من ريال مدريد، للتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر الفريق البافاري.

ويعتبر ديفيز، أحد أولويات ريال مدريد، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، في ظل عدم القناعة بمستوى فران جارسيا وكثرة إصابات فيرلان ميندي.

وينتهي تعاقد ديفيز مع بايرن ميونخ، في صيف 2025، وبالتالي فإن الصيف الجاري، آخر فرصة لبيعه حال رفض تجديد عقده.

وحاول بايرن ميونيخ طوال الأشهر الماضية، تمديد عقد ديفيز، لكن دون جدوى.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن بايرن ميونخ يسعى للحصول على 50 مليون يورو، حال اضطر لبيع ديفيز هذا الصيف، في وقت لا ينوي فيه ريال مدريد دفع أكثر من 40 مليون يورو.وفق ما أوردَ موقع kooora

وأكد إيبرل، أن ناديه لم يتلق أي عروض من ريال مدريد.

وقال: “لم نتلق أي عرض لألفونسو ديفيز. لا شيء من ريال مدريد على الإطلاق”.

وبناء عليه، في حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن القيمة المالية لبيع ديفيز هذا الصيف، قد ينتهي الأمر لرحيله مجانًا في صيف 2025، إذا أصر على موقفه برفض التجديد.