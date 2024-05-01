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خبير الزلازل الهولندي يثير الفزع بأخبار غير سارة لسكان هذه المنطقة

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خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

يوم الجمعة الماضي، حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، المثير للجدل، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين التاليين في تايوان ومحيطها، وما مر سوى ساعات قليلة من تلك التغريدة حتى ضربت 3 زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا.

واليوم الأربعاء، كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عن أخبار غير سارة، بعدما أطلق تحذيرًا جديدًا، بوقوع زلازل في الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية).

وكتب في منصة “إكس”: “لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية مقبلة”.

وأوضح أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها هي تقريبية، وهي في الأمريكيتين. مرفقًا صورًا توضيحية نشرها على حساب “SSGEOS”.

ويرأس الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة “استبيان هندسة النظام الشمسي” SSGEOS – Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

كيف يتوقع خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس؟

يستند خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في توقعاته إلى حسابات تتعلق بتأثير حركة الكواكب واصطفافها على الزلازل في الأرض، وهي النظرية التي يصفها العلماء بأنها كاذبة وغير منطقية.

لذلك فإن جميع العلماء يرفضون نظرياته ويعتبرونها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من رابع المستحيلات.

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خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

خبير الزلازل الهولندي يثير الفزع بأخبار غير سارة لسكان هذه المنطقة

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