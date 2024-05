خبير الزلازل الهولندي يثير الفزع بأخبار غير سارة لسكان هذه المنطقة

يوم الجمعة الماضي، حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، المثير للجدل، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين التاليين في تايوان ومحيطها، وما مر سوى ساعات قليلة من تلك التغريدة حتى ضربت 3 زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا.

واليوم الأربعاء، كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عن أخبار غير سارة، بعدما أطلق تحذيرًا جديدًا، بوقوع زلازل في الأمريكيتين (الشمالية والجنوبية).

وكتب في منصة “إكس”: “لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية مقبلة”.

