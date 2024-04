عملية طعن بالساطور قرب محطة مترو في لندن وسقوط مصابين (فيديو)

وطن – أصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر عملية طعن بالقرب من محطة مترو الأنفاق في شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت لقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا يحمل ساطورًا في لينغ كلوز، بالقرب من محطة مترو الأنفاق.

وأفاد سكان من المنطقة بأنهم استيقظوا على صراخ قوي جداً، ثم فوجئوا برجل مغطى بالدماء خارج منازلهم.

وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إنها اعتقلت شخصا طعن عددًا من المارة وعنصرين من الشرطة شمال شرقي لندن.

Police and emergency services are in Hainault at a serious incident in which a man with a sword has been arrested.

Read and share our latest update below.

We do not believe there is any ongoing threat to the wider community – this incident does not appear to be terror-related. pic.twitter.com/M2ljxeBu32

— Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024