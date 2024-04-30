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عملية طعن بالساطور قرب محطة مترو في لندن وسقوط مصابين (فيديو)

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عملية طعن مترو الأنفاق في لندن

وطن – أصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر عملية طعن بالقرب من محطة مترو الأنفاق في شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت لقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا يحمل ساطورًا في لينغ كلوز، بالقرب من محطة مترو الأنفاق.

وأفاد سكان من المنطقة بأنهم استيقظوا على صراخ قوي جداً، ثم فوجئوا برجل مغطى بالدماء خارج منازلهم.

وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إنها اعتقلت شخصا طعن عددًا من المارة وعنصرين من الشرطة شمال شرقي لندن.

وذكرت الشرطة في بيان: “تم القبض على رجل.. يُرجى اتباع تعليمات ضباط الشرطة على الأرض”.

وأوضحت أنها تلقت بلاغاً باقتحام سيارة لأحد المنازل في منطقة “ثورلو غاردن”، وطعن مهاجم لعدة أشخاص.

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وأشارت إلى أن عناصرها أوقفت المشتبه به، لافتة إلى أنه يبلغ من العمر 36 عاماً.

وأفادت تقارير إعلامية بالشرطة لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين، مستبعدة حتى الآن شبهة الإرهاب.

غلق محطة المترو

فيما أعلنت هيئة النقل في لندن أنّ محطة مترو أنفاق هينو لندن أُغلقت بسبب تحقيقات الشرطة في المنطقة.

يُشار إلى أن هذا الحادث جاء في وقت تشهد فيه معظم الدول الأوروبية حالة تأهب أمني تحسباً لأي هجمات إرهابية.

جاء ذلك بعدما حذرت تقييمات استخباراتية من احتمال تنفيذ جماعات متطرفة هجمات في عدة بلدان أوروبية.

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عملية طعن مترو الأنفاق في لندن

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