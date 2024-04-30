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صور وهوية حسن سكالانان الشهيد التركي بالقدس.. إمام مسجد مواليد 1990 ودخل من الأردن

بقلم
صور وهوية حسن سكالانان الشهيد التركي بالقدس.. إمام مسجد مواليد 1990 ودخل من الأردن

وطن – كشفت وسائل إعلام تركية عن هوية الشاب التركي الذي نفذ عملية طعن، الثلاثاء، ضد جنود الاحتلال بالقدس، حيث اتضح أنه شاب يدعى “حسن سكالانان” من مواليد 1990 ويعمل إمام مسجد بتركيا.

وارتقى حسن سكالانان شهيدا في القدس، بنيران جنود الاحتلال بعدما انهال على أحدهم طعنا بسكين في يده، وفق مشهد وثقته كاميرات المراقبة وبثه الإعلام العبري.

من هو “حسن سكالانان” منفذ عملية الطعن بالقدس؟

وبعد إعلان استشهاد المواطن التركي حسن الذي قدم إلى إسرائيل ضمن وفد سياجي من تركيا ـ ويبدو أنها كان يخطط لهذه العملية قبل قدومه ـ ضجت مواقع التواصل في تركيا والوطن العربي باسمه، وسط إشادة كبيرة بالشهيد وبطولته واستشهاده فداء لغزة.

ونشرت وسائل الإعلام التركية صورة للبطل منفذ عملية الطعن في القدس الشهيد حسن سكالانان، وأوضحت أنه دخل القدس كسائح تركي وهو يبلغ من العمر 34 عاماً وأب لطفلين.

واعتبر العديد من النشطاء في تعليقاتهم عبر الوسم الذي تصدر باسم الشهيد التركي حسن سكالانان، أنه هذه العملية التي نفذها شخص غير فلسطيني وقدم من دولة أخرى ستغير الكثير وسيكون لها توابعها.

دخل من الأردن

ويشار إلى أن السائح التركي دخل للأراضي المحتلة عبر الأردن، وطعن شرطيا إسرائيليا في القدس قبل أن تطلق قوات إسرائيلية النار عليه ويستشهد على الفور.

وكان “حسن سكالانان” يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وتوجه إلى القدس ضمن فوج سياحي تركي قبل أيام.

البطل التركي الشهيد

وذكرت سلطات الاحتلال أنها داهمت الفندق الذي كان يقيم فيه حسن سكالانان، الذي انفصل عن الفوج السياحي التركي الذي سافر معه إلى القدس بداعي المرض.

اسم حسن ساكلانان وبوقت قياسي تصدر منصات التواصل في تركيا والوطن العربي تحت وسم “البطل التركي الشهيد”.

ومن جانبه تقدم حزب “هدى بار” التركي بالعزاء لأسرة ساكلانان والشعب التركي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من تركيا حتى الآن بشأن العملية.

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صور وهوية حسن سكالانان الشهيد التركي بالقدس.. إمام مسجد مواليد 1990 ودخل من الأردن

صور وهوية حسن سكالانان الشهيد التركي بالقدس.. إمام مسجد مواليد 1990 ودخل من الأردن

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