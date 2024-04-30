صور وهوية حسن سكالانان الشهيد التركي بالقدس.. إمام مسجد مواليد 1990 ودخل من الأردن

وطن – كشفت وسائل إعلام تركية عن هوية الشاب التركي الذي نفذ عملية طعن، الثلاثاء، ضد جنود الاحتلال بالقدس، حيث اتضح أنه شاب يدعى “حسن سكالانان” من مواليد 1990 ويعمل إمام مسجد بتركيا.

وارتقى حسن سكالانان شهيدا في القدس، بنيران جنود الاحتلال بعدما انهال على أحدهم طعنا بسكين في يده، وفق مشهد وثقته كاميرات المراقبة وبثه الإعلام العبري.

صورة البطل منفذ عملية الطعن في #القدس الشهيد حسن سكالانان، سائح تركي يبلغ من العمر 34 عاماً. هذه العملية ستغير الكثير والكثير، وتعجل من النصر والفتح المبين بإذن الله. هذه المعركة رب العالمين هو من يسيرها بحكمته. أبشري يا أمتي فإن من شبابك من توقدت الجمرة في قلبه (إن هذه… pic.twitter.com/Itni7uOhv0 — عثمان الثويني (@othmanco86) April 30, 2024

من هو “حسن سكالانان” منفذ عملية الطعن بالقدس؟

وبعد إعلان استشهاد المواطن التركي حسن الذي قدم إلى إسرائيل ضمن وفد سياجي من تركيا ـ ويبدو أنها كان يخطط لهذه العملية قبل قدومه ـ ضجت مواقع التواصل في تركيا والوطن العربي باسمه، وسط إشادة كبيرة بالشهيد وبطولته واستشهاده فداء لغزة.

ونشرت وسائل الإعلام التركية صورة للبطل منفذ عملية الطعن في القدس الشهيد حسن سكالانان، وأوضحت أنه دخل القدس كسائح تركي وهو يبلغ من العمر 34 عاماً وأب لطفلين.

◾ منفذ عملية الطعن في مدينة القـ.دس صباح اليوم "حسن سكالانان"

مواطن تركي من مواليد 1990 ولد في مدينة الأيوبية "شانلي أورفة" جنوب تركيا،

-وهو والد لأربعة أطفال وإمام مسجد pic.twitter.com/U7qxJ7DT4j — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) April 30, 2024

واعتبر العديد من النشطاء في تعليقاتهم عبر الوسم الذي تصدر باسم الشهيد التركي حسن سكالانان، أنه هذه العملية التي نفذها شخص غير فلسطيني وقدم من دولة أخرى ستغير الكثير وسيكون لها توابعها.

لأول مرة يحدث ذلك الشرطة "الإسرائيلية" :"مواطن/سائح تركي دخل من الأردن، طعن شرطيا في القدس قبل أن تطلق قوات إسرائيلية النار عليه فترديه قتيلا" منفذ عملية الطعن حسن سكالانان، سائح تركي يبلغ من العمر 34 عاماً pic.twitter.com/mENGRao9eZ — محمد نشوان 🇵🇸 Mohamed Nashwan (@MohmdNash) April 30, 2024

دخل من الأردن

ويشار إلى أن السائح التركي دخل للأراضي المحتلة عبر الأردن، وطعن شرطيا إسرائيليا في القدس قبل أن تطلق قوات إسرائيلية النار عليه ويستشهد على الفور.

وكان “حسن سكالانان” يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، وتوجه إلى القدس ضمن فوج سياحي تركي قبل أيام.

🔴 بطل اليوم .. التركي "حسن سكالانان"

غازياً وشـ هــ.يداً في سبيل الله على أعتاب الأقـ صى. 🔸قال تعالى :

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" 🔸وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :… pic.twitter.com/8Mybt27LZW — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) April 30, 2024

البطل التركي الشهيد

وذكرت سلطات الاحتلال أنها داهمت الفندق الذي كان يقيم فيه حسن سكالانان، الذي انفصل عن الفوج السياحي التركي الذي سافر معه إلى القدس بداعي المرض.

الشهيد التركي حسن سكالانان دخل فلسطين بالامس وصلى بالمسجد الأقصى ثم نفذ عملية طعن لقتلة الاطفال والنساء في #القدس pic.twitter.com/JT0sEA9JZk — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) April 30, 2024

اسم حسن ساكلانان وبوقت قياسي تصدر منصات التواصل في تركيا والوطن العربي تحت وسم “البطل التركي الشهيد”.

ومن جانبه تقدم حزب “هدى بار” التركي بالعزاء لأسرة ساكلانان والشعب التركي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من تركيا حتى الآن بشأن العملية.