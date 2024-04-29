من الرياض.. رئيس حكومة السيسي يهاجم المقاومة وطوفان الأقصى ويغازل إسرائيل (فيديو)

وطن – أثار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الجدل بتصريحاته عن الشأن الفلسطيني والمقاومة في غزة، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض.

وهاجم مصطفى مدبولي المقاومة الفلسطينية وقال إن مصر تدين بلا شك ما حدث في السابع من أكتوبر، في إشارة لعملية طوفان الأقصى التي وصفها بـ”الكابوس”.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يقول خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض إن مصر لا تدعم ما حدث للمدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر لكن التبعات من الجانب الإسرائيلي كانت غير محتملة pic.twitter.com/wSiP0hzJyL — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 29, 2024

مدبولي: “ما حدث في 7 أكتوبر كان كابوسا للبشرية”

وقال ما نصه:”ما بدأ في السابع من أكتوبر كان كابوسا لجميع البشرية.. دعني أبدأ بالقول أن مصر بالطبع منذ لحظة مبكرة أعلنت موقفها.. أننا ضد أي من الهجمات ضد المدنيين من الطرفين لذا فنحت لا ندعم مطلقا ما حدث في الـ7 من أكتوبر بحق المدنيين الإسرائيليين.”

وتابع مدبولي: “غير أن التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كانت أمرًا غير محتمل لقد عاقبت الفلسطينيين في غزة بشكل جماعي ولم تعاقب حماس فقط.”

كما لفت رئيس الوزراء المصري في تصريحاته بالرياض، أن مصر مستعدة لعملية رفح إنسانيا، لكن سياسيا “سيقضي هذا الأمر على القضية الفلسطينية” حسب قوله.

وأضاف متسائلا:”كيف نتفق على إقامة دولة فلسطينية بدون شعب؟!”

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استغلال أزمة اللاجئين

وفي محاولة لكسب مزيد من الدعم المادي واستغلال لأزمة اللاجئين، تطرق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أيضا خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية إلى أزمة اللاجئين بمصر.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال #المنتدى_الاقتصادي_العالمي_في_السعودية: #مصر تستوعب أكثر من 9 ملايين لاجئ سنويا من جميع أنحاء المنطقة وأفريقيا، ونقدر التكلفة المباشرة لاستضافتهم بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/MfgiMb0M0t — اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) April 29, 2024

وقال: “تستوعب مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ من جميع أنحاء المنطقة وحتى من أفريقيا، وتقدر التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.”

وأشار في حديثه أيضا إلى أن أكثر من 84% من المنشآت الصحية في قطاع غزة تدمرت، والنظام التعليمي خارج عن الخدمة، وأكثر من 70% من البنية التحتية تدمرت.

وأضاف خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: “تمكنا من وقف إطلاق النار وبدأنا النظر والتخطيط لمستقبل قطاع غزة، نحن بحاجة إلى عقود من الزمن فقط لكي نعود إلى ما كان الوضع عليه قبل السابع من أكتوبر”.

ويقابل موقف السيسي ونظامه من حصار غزة بغضب شعبي في الأوساط العربية، واتهامات للسيسي بمشاركة الاحتلال في تشديد الخناق على غزة لكسب الدعم الغربي عبر استغلال ورقة معبر رفح.