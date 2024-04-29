اكتشاف مرعب للبشر بشأن لقاحات كورونا.. اعتراف “أسترازينيكا” بعد ضغوط قلب العالم

وطن – في خطوة مفاجئة اعترفت شركة “أسترازينيكا AstraZeneca”، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يسبب آثاراً جانبية نادرة مميتة بسبب تخثر الدم.

وتتم مقاضاة شركة الأدوية العملاقة في دعوى جماعية بسبب مزاعم أن لقاحها تسبب في الوفاة وإصابات خطيرة في عشرات الحالات.

وأقرت شركة “أسترازينيكا AstraZeneca” لأول مرة في وثائق المحكمة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثاراً جانبية نادرة، في تحول واضح قد يمهد الطريق للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الإسترلينية.

تأثير مدمر

وتتم مقاضاة شركة الأدوية العملاقة في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، تسبب في وفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات.

ويقول المحامون إن اللقاح أحدث أثرا جانبيا كان له تأثير مدمر على عدد صغير من الأسر.

وقالت صحيفة “التلغراف” أنه تم رفع الحالة الأولى العام الماضي من قبل جيمي سكوت، وهو أب لطفلين، أصيب بإصابة دائمة في الدماغ بعد إصابته بجلطة دموية ونزيف في الدماغ منعه من العمل، بعد أن تلقى اللقاح في أبريل 2021. واتصل المستشفى بزوجته ثلاث مرات ليخبرها أن زوجها سيموت.

وطعنت شركة AstraZeneca في هذه الادعاءات، لكنها قبلت، في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في فبراير، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا “يمكن، في حالات نادرة جدًا، أن يسبب TTS”.

ويرمز TTS إلى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات – ويتسبب في إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأضاف المصدر أنه تم رفع 51 قضية أمام المحكمة العليا، حيث يسعى الضحايا وأقاربهم المكلومون للحصول على تعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

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مشاحنات قانونية

ويأتي اعتراف أسترازينيكا AstraZeneca – الذي تم تقديمه في دفاع قانوني عن دعوى السيد سكوت أمام المحكمة العليا في أعقاب مشاحنات قانونية مكثفة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دفع تعويضات إذا قبلت شركة الأدوية أن اللقاح كان سببا لمرض خطير ووفاة في قضايا قانونية محددة. وتعهدت الحكومة بضمان مشاريع القوانين القانونية لشركة AstraZeneca.

ويجادل المحامون بأن لقاح أسترازينيكا-أكسفورد “معيب” وأن فعاليته “مبالغ فيها إلى حد كبير” – وهو ما تنفيه أسترازينيكا بشدة.

نقص الصفيحات المناعية

وحدد العلماء لأول مرة وجود صلة بين اللقاح ومرض جديد يسمى نقص الصفيحات المناعية والتخثر الناجم عن اللقاح (VITT) في وقت مبكر من مارس 2021، بعد وقت قصير من بدء طرح لقاح كوفيد-19.

وقالت كيت سكوت، زوجة السيد سكوت، لصحيفة التلغراف: “لقد اعترف عالم الطب منذ فترة طويلة بأن فيروس VITT ناجم عن اللقاح. وأضافت أن شركة AstraZeneca هي الوحيدة التي تساءلت عما إذا كانت حالة جيمي ناجمة عن اللقاح.

وقالت سارة مور، الشريكة في شركة المحاماة Leigh Day، التي تقدم الدعاوى القانونية: “لقد استغرق الأمر من شركة AstraZeneca عامًا للاعتراف رسميا بأن لقاحها يمكن أن يسبب جلطات دموية مدمرة. في حين أن هذه الحقيقة تم قبولها على نطاق واسع من قبل الأطباء السريريين” منذ نهاية عام 2021.

وقالت AstraZeneca في بيان: “تعاطفنا مع أي شخص فقد أحباءه أو أبلغ عن مشاكل صحية. إن سلامة المرضى هي أولويتنا القصوى، ولدى السلطات التنظيمية معايير واضحة وصارمة لضمان الاستخدام الآمن لجميع الأدوية، بما في ذلك اللقاحات.”

ومن خلال مجموعة الأدلة في التجارب السريرية وبيانات العالم الحقيقي، ثبت باستمرار أن لقاح أسترازينيكا-أكسفورد يتمتع بملف أمان مقبول.

ويصرح المنظمون في جميع أنحاء العالم باستمرار أن فوائد التطعيم تفوق مخاطر الآثار الجانبية المحتملة النادرة للغاية.

وتشير الشركة إلى أنه تم تحديث معلومات المنتج المتعلقة باللقاح في أبريل 2021، بموافقة الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة، لتشمل “احتمال أن يكون لقاح أسترازينيكا-أكسفورد قادرًا، في حالات نادرة جدًا، على أن يكون محفزًا لفيروس كورونا”.

وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن ما لا يقل عن 81 حالة وفاة في المملكة المتحدة يشتبه في أنها مرتبطة بالتفاعل السلبي الذي تسبب في تجلط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم أيضا انخفاض في الصفائح الدموية.