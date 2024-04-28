الرئيسية » الهدهد » بلسانه فقط .. فلسطيني يحرص على الصلاة رغم أنه محاصر تحت الأنقاض (فيديو)

بلسانه فقط .. فلسطيني يحرص على الصلاة رغم أنه محاصر تحت الأنقاض (فيديو)

بقلم
انقاذ مسن فلسطيني من تحت الركام

في مشهد يفطر القلوب ويحبس الأنفاس تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لفلسطيني مسن يؤدي صلاة الفجر وهو عالق تحت أنقاض منزله في غزة، بينما تحاول فرق الإنقاذ انتشاله مما أثار تفاعلاً واسعاً .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المسن وهو عالق تحت كتلة أسمنتية في منزله المدمر. وبينما يسمع صوت الحفر الذي يقوم به المنقذون للوصول إليه يردد الفلسطيني قول الله تعالى في سورة النور:”في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ).”

ثم يقوم بأداء حركات الصلاة الأخرى دون أن يتمكن من التحرك من مكانه. فيما بدت يده اليمنى مغطاة بالدماء والغبار.

أطنان من الحجارة

وعلق المنقذ “عبود المجدلاوي ” على حسابه في موقع”إكس”تويتر :” أثناء قيامي بإنقاذ هذا الرجل العظيم ، وعند وصولي وجدته يصلي صلاة الفجر وهو على حالته هذه وفوقه أطنان من الحجارة “.

وتشير أحدث تقديرات وزارة الصحة لعدد الأشخاص المفقودين في غزة إلى حوالي 7000 شخص. لكن هذا الرقم لم يتم تحديثه منذ نوفمبر.

ويقول مسؤولو غزة ومسؤولو الإغاثة إن آلافاً آخرين قد أضيفوا على الأرجح إلى هذه الحصيلة في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك.

ووفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” قبلت معظم العائلات أن المفقودين قد استشهدوا. ومن غير الواضح كم من التقديرات الخاصة بالمفقودين تنعكس بالفعل في حصيلة القتلى الرسمية.

وغالباً ما يجعل القصف المستمر وتبادل إطلاق النار والغارات الجوية من الخطورة جدًا البحث عن الجثث بين الحطام.

وفي أحيان أخرى، يكون الأقارب بعيدا جدا عن القيام بذلك، بعد أن انفصلوا عن بقية أسرهم بحثًاً عن مكان أكثر أمانًا للذهاب إليه.

قد يعجبك أيضاً

انقاذ مسن فلسطيني من تحت الركام

بلسانه فقط .. فلسطيني يحرص على الصلاة رغم أنه محاصر تحت الأنقاض (فيديو)

مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة

ضربة موجعة .. مقتل وإصابة 14 جندياً في غزة على يدِ القسام في يوم واحد (شاهد)

رقص معلاية سلطنة عمان

“رقص معلاية” مثير في مهرجان ثقافي بسلطنة عمان يثير الغضب (فيديو)

وشم على صدر أم فهد بعد اغتيالها

وشم على صدر أم فهد العراقية أثناء فحص الطب الشرعي للجثة يثير جدلا (شاهد)

البرلمان العراقي يقرّ قانون تجريم العلاقات المثلية والمتحولين جنسيا

“الغرب يدعم الشذوذ” .. العراق يتحدى الضغط الأمريكي ويقر قانون مكافحة الشذوذ الجنسي والدعارة

السيسي ومحمد بن زايد watanserb.com

لماذا تُضحي بكل هذه المليارات؟.. سر استماتة الإمارات لمنع سقوط السيسي

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior