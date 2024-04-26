حالات دخلت المستشفى.. “بعوض غريب” يثير الذعر في قطر وتلميحات لـ”مؤامرة جينية”

وطن – مع اقتراب فصل الصيف بدأت أسراب من البعوض تغزو بيوت القطريين وتتفشى معها ظاهرة القرص المزعجة، وما تشكله من حساسية والتهابات جلدية عدا نقلها للأوبئة ولأمراض.

ويأتي هذا الانتشار المؤذي لهذه الحشرة المزعجة رغم أن قطر ليست دولة زراعية وليس فيها أنهار ولا مستنقعات كما في افريقيا مثلاً .

وكان مغردون عبر منصة اكس-تويتر سابقاً – قد اشتكوا من انتشار البعوض في هذه الفترة ، وقوة لدغاته التي تستدعي في بعض الأحيان إلى دخول المستشفى.

كما ربط البعض انتشار البعوض بهطول الأمطار في الآونة الأخيرة خاصة في البر والعزب ومناطق الزراعة، وسكان الوكرة والوكير و المناطق التي حولها.

وكانت وزارة الصحة العامة في قطر نوّهت إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً ساهمت في زيادة توالد البعوض في البلاد، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.

بينما عزا مسؤولون قطريون السبب إلى زيادة انتشار البرك وتجمعات المياه المتخلفة عن الأمطار وسط الأحياء السكنية.

متى في حياتك مر عليك مثل هالأمر فعلاً !؟ أي أمطار اللي كثرت لدرجة ان البعوض طلع!؟ عاد خاصة في قطر ! عمرنا ما يانا موسم بعوض ولا حشرات ! عرفنا الذبان ! لكن بعوض حشا !

الموضوع لا يجب السكوت عليه ولا يجب أن تسكت عنه الجهات المسئولة @albaladiya @moecc_qatar @MOPHQatar والمختصة خاصة… — عائشة الخليفي🇶🇦 (@Aishaalkhulaifi) April 24, 2024

تدخل جيني وتلميح لمؤامرة

ورأت الدكتورة القطرية مريم بنت راشد الخاطر أن سر انتشار البعوض في البلاد وفي غيرها من دول الخليج في مقال لها نشر في صحيفة “الشرق” القطرية، هو سبب مرتبط ربما بتدخل جيني من خلال إطلاق بعوض معدل وراثيا وذكور عقيمة بتقنيات معالجة بالإشعاع كالأسلوب الكيميائي العلاجي الذي استخدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمكافحة الآفات الحشرية في قطاع الزراعة.

ومنذ سنوات أعلنت الولايات المتحدة كما قالت “الخاطر”، إطلاق أكثر من 2 مليار ذكر بعوض معدّل وراثياً في كاليفورنيا، وفي فلوريدا تم إطلاق 750 مليوناً منه بهدف تقليل اللادغ الناقل للأمراض.

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طفرات البعوض

وتساءلت الخاطر :”كيف يدّعي المجرّبون أن التجارب على البعوض نجحت في تقليله ونحن نشهد ولأول مرّة في بلدنا انتشاره الكبير مع زيادة تداعياته على الصحّة بطفرة لم نشهدها في قطر من قبل والتي تجاوزت الحساسيّة إلى أعراض تستدعي لزوم المستشفى؟ فلم انتشرت طفرته وأمراضه التي لم تكن من قبل؟ وما ومن وراء هذا النشر وليس الانتشار في دول مدنيّة غنيّة ليست مائية أو زراعية؟

وتباينت ردود وتعليقات القطريين على هذه الظاهرة التي لم تكن مألوفة في بلادهم .

وأرجع البعض السبب في انتشارها بهذا الشكل إلى تخلّف العديد من البلديات عن دورها في رش أماكن تكاثر الحشرات والذباب والبعوض.

وعلق”عبد الرحمن عقيل”: “المشكلة بالقرصة أول تقعد أسبوع وتختفي أثارها الحين شهرين وألم القرصة يتجدد شيء غريب جداً”.

المشكلة بالقرصة أول تقعد أسبوع وتختفي أثارها الحين شهرين وألم القرصة يتجدد شيء غريب جدا — Abdulrahman Aqeel (@abdoaqeel1) April 26, 2024

وقالت” نجود” :” لا اذكر في قطر عانينا من بعوض قبل 8 سنوات تقريبا في كل مواسم السنة”.

وأضافت: “الغريب الآن نعاني سنويا في موسمي الشتاء والربيع من البعوض وهذه ظاهرة غريبة علينا تحتاج دراسة السبب”.

لا اذكر في قطر عانينا من بعوض قبل 8 سنوات تقريبا في كل مواسم السنة.. والغريب الان نعاني سنويا في موسمي الشتاء و الربيع من البعوض .. وهذه ظاهرة غريبة علينا تحتاج دراسة السبب. — njood (@njood9749) April 25, 2024

وذهب صالح علي إلى القول أن “حاويات نقل البضائع بالطائرات تنقل بعض القوارض والحشرات ومنها البعوض خاصة من شرق اسيا والهند وهذا شاهدته من واقع العمل”.