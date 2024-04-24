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شاهد صور حبيبة بيلينجهام الجديدة .. مغرمة به وتكبره بـ5 سنوات

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حبيبة بيلينجهام عارضة الأزياء الهولندية

تم الكشف عن حبيبة نجم ريال مدريد جود بيلينجهام الجديدة، وهي عارضة الأزياء الهولندية الفاتنة لورا سيليا فالك، والتي يقال إنها “مغرمة” به.

ويقال إن لاعب كرة القدم البالغ من العمر (20 عامًا)، يواعد عارضة الأزياء الهولندية البالغة (25 عامًا)، بعد انفصاله عن “أسانتيوا تشيتي” العام الماضي. حيث يُزعم أن “لورا” كانت تتردد على منزله في اسبانيا بانتظام.

عارضة الأزياء الهولندية لورا سيليا فالك
عارضة الأزياء الهولندية لورا سيليا فالك

وحاول بيلينجهام إبقاء علاقتهما الرومانسية طي الكتمان. لكن يبدو أن العارضة الهولندية قد أبلغت فناني الماكياج الخاصين بها بالأمر.

ووفقا لصحيفة “ذا صن“، قال أحد المصادر: “كانت لورا تخبر الجميع عن العلاقة. كما كانت تقيم في منزل بيلينجهام في مدريد خلال عطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية وهي مغرمة تمامًا به”.

بيلينجهام
بيلينجهام

ورفض ممثلو لورا التعليق عند الاتصال بهم للتعليق. بحسب الصحيفة

ووفق التقارير فإنّ العارضة الهولندية تحرص على مشاهدة بيلينجهام وهو يلعب، من خلال الحضور مع الجماهير.

حبيبة جود بيلينجهام
حبيبة جود بيلينجهام

ويعتقد أن الثنائي، الذين يتابعان بعضهما البعض على إنستغرام، يبقيان علاقتهما الرومانسية سرية.

لورا، التي درست الأعمال الإبداعية في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، تعمل مع وكالة عارضات الأزياء الكبرى The Four Models، ومقرها مانشستر.

حبيبة بيلينجهام
حبيبة بيلينجهام لورا سيليا فالك

عملت لورا أيضًا كمقدمة برامج واكتسبت خبرة في مجال الخدمات الإعلانية واستشارات الأعمال.

وفي الـ21 أبريل الجاري، قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للانتصار على الغريم التقليدي برشلونة في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”، ويقتل أحلام البلوجرانا في المنافسة على اللقب ب3 اهداف لهدفين في مباراة الكلاسيكو.

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