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أبو عبيدة يقتبس من قصيدة لتميم البرغوثي والشاعر يرد

بقلم
أبو عبيدة

وطن – أثير تفاعل كبير مع أحد مقاطع كلمة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس”أبو عبيدة”، قرأ فيه أبياتا شعرية من قصيدة للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي.

وكان أبو عبيدة، قد قرأ في كلمته التي وجهها مع مرور 200 يوم من الحرب على غزة، أبياتا من قصيدة البرغوثي “نفسي الفداء”.

وتقول كلمات القصيدة: “فلقد عرفنا الغزاة قبلكم.. ونشهد الله فيكم البدع.. سبعون عاماً وما بكم خجل.. الموت فينا وفيكم الفزع.. أخزاكم الله في الغزاة.. فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا”.

تميم البرغوثي يرد على أبو عبيدة

وحرص الشاعر تميم البرغوثي على الرد على كلمات أبو عبيدة، قائلا: “نفسي الفداء لكم”.

تفاعل واسع

كما تفاعل الكثير من المحللين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بالقصيدة التي تلا أبو عبيدة بعضا من كلماتها.

كلمة أبو عبيدة في اليوم الـ200 من الحرب على عزوة

وكان أبو عبيدة قد ألقى كلمة الثلاثاء، قال فيها: “بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته، وإنه لا يزال عالقا في رمال غزة”.

وأضاف أبو عبيدة أن العدو لن يحصد إلا الخزي والهزيمة، مؤكداً أن المقاومة في غزة بعد 200 يوم راسخة رسوخ جبال فلسطين.

وتابع: “سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا”، وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.

وأكد أبوعبيدة أن العدو لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل.

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أبو عبيدة

أبو عبيدة يقتبس من قصيدة لتميم البرغوثي والشاعر يرد

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