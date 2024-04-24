أبو عبيدة يقتبس من قصيدة لتميم البرغوثي والشاعر يرد

وطن – أثير تفاعل كبير مع أحد مقاطع كلمة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس”أبو عبيدة”، قرأ فيه أبياتا شعرية من قصيدة للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي.

وكان أبو عبيدة، قد قرأ في كلمته التي وجهها مع مرور 200 يوم من الحرب على غزة، أبياتا من قصيدة البرغوثي “نفسي الفداء”.

فلقد عرفنا الغزاة قبلكم .. ونشهد الله فيكم البدع

سبعون عاماً وما بكم خجل .. الموت فينا وفيكم الفزع

أخزاكم الله في الغزاة .. فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا

كلمات أبو عبيدة تجاه الكيان المحتل مقتبسة من كلمات شاعر المقاومة تميم البرغوثي pic.twitter.com/CofGbHkJiw — غزة (@salsabilghaza20) April 23, 2024

وتقول كلمات القصيدة: “فلقد عرفنا الغزاة قبلكم.. ونشهد الله فيكم البدع.. سبعون عاماً وما بكم خجل.. الموت فينا وفيكم الفزع.. أخزاكم الله في الغزاة.. فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا”.

تميم البرغوثي يرد على أبو عبيدة

وحرص الشاعر تميم البرغوثي على الرد على كلمات أبو عبيدة، قائلا: “نفسي الفداء لكم”.

نفسي الفداء لكم… — Tamim Al-Barghouti (@TamimBarghouti) April 23, 2024

تفاعل واسع

كما تفاعل الكثير من المحللين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بالقصيدة التي تلا أبو عبيدة بعضا من كلماتها.

أبو عبيدة يَستشهد في خطابه بقصيدة الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي

"لقد عرفنا الغزاة قبلكم، ونشهد الله فيكم البدع

ستون عاما وما بكم خجل، الموت فينا وفيكم الفزع

أخزاكم الله في الغزاة فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا" pic.twitter.com/OXe1yyjFvf — بلال نزار ريان (@BelalNezar) April 23, 2024

كلمات تميم البرغوثي على لسان أبو عبيدة @TamimBarghouti pic.twitter.com/PP1qbMcuZO — محمد جمال هلال (@gamal_helal) April 23, 2024

#ابو_عبيده استشهد فى خطابه بابيات لتميم البرغوثي فعلا معبره وقويه لقدعرفنا الغزاة قبلكم ونشهدالله فيكم البدع

ستون عاماًوما بكم خجلٌ الموت فيناوفيكم الفزعُ

أخزاكم الله في الغزاة فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا#رفح_تحت_القصف#غزه_تقاوم_وستنتصر#اعتقال_الطريفي_8سنوات#الذهب#الدولار pic.twitter.com/udEiZ2GLJb — 🌹رحمه🌹 (@rahma9907) April 24, 2024

كلمة أبو عبيدة في اليوم الـ200 من الحرب على عزوة

وكان أبو عبيدة قد ألقى كلمة الثلاثاء، قال فيها: “بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته، وإنه لا يزال عالقا في رمال غزة”.

خطاب الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في اليوم الـ200 من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Z1Zj60Wl6Z — رضوان الأخرس (@rdooan) April 23, 2024

وأضاف أبو عبيدة أن العدو لن يحصد إلا الخزي والهزيمة، مؤكداً أن المقاومة في غزة بعد 200 يوم راسخة رسوخ جبال فلسطين.

وتابع: “سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا”، وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.

وأكد أبوعبيدة أن العدو لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل.