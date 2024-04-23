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“الأردن منا ونحن منه” .. ما دلالة رسالة أبو عبيدة إلى الأردنيين؟!

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أبو عبيدة يوجه التحية إلى الأردن

خصّ الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في خطابه لمرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، الأردن، وقال إنها من أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبيا وجماهيرياً هي الجماهير الأردنية العزيزة.

ووجّه أبو عبيدة في خطابه التحية للجماهير الأردنية، داعياً إيّاها التصعيد، وقال: “الأردن منا ونحن منه”.

تعليقاً على ذلك، قال المحلل والباحث سعيد زياد: “بدأ أبـو عبيدة بذكر الأردن قبل إيران حتى في خطابه، في دلالة مهمة جداً أن الفعل الشعبي قد يسبق في أثره الفعل العسكري مهما عظم. ليت إخواننا يعرفون قدرهم وأثرهم. الأردن منا ونحن منه”.

ولبّى الأردنيون نداء أبو عبيدة، عبر تظاهرة حاشدة في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، مرددين هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

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