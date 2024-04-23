“الأردن منا ونحن منه” .. ما دلالة رسالة أبو عبيدة إلى الأردنيين؟!

خصّ الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في خطابه لمرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، الأردن، وقال إنها من أهم الساحات العربية ومن أهمها شعبيا وجماهيرياً هي الجماهير الأردنية العزيزة.

ووجّه أبو عبيدة في خطابه التحية للجماهير الأردنية، داعياً إيّاها التصعيد، وقال: “الأردن منا ونحن منه”.

"إن #الاردن و #فلسطين كالعينين في الوجه والوالدين في البيت والشهادتين في الدين" pic.twitter.com/REk78ogUVD — سلطان العجلوني (@AjloniSultan) April 23, 2024

تعليقاً على ذلك، قال المحلل والباحث سعيد زياد: “بدأ أبـو عبيدة بذكر الأردن قبل إيران حتى في خطابه، في دلالة مهمة جداً أن الفعل الشعبي قد يسبق في أثره الفعل العسكري مهما عظم. ليت إخواننا يعرفون قدرهم وأثرهم. الأردن منا ونحن منه”.

بدأ أبو عبيدة بذكر الأردن قبل إيران حتى في خطابه، في دلالة مهمة جداً أن الفعل الشعبي قد يسبق في أثره الفعل العسكري مهما عظم. ليت إخواننا يعرفون قدرهم وأثرهم.

الأردن منا ونحن منه — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) April 23, 2024

ولبّى الأردنيون نداء أبو عبيدة، عبر تظاهرة حاشدة في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان، مرددين هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية.

🎥هتافات الأردنيين خلال مظاهرة بالقرب من سفارة الاحتلال في العاصمة #عمان؛ تلبية لنداء #ابو_عبيدة: #أبوعبيدة قالها .. #غزة واحنا رجالها

شعب #الأردن يا جبّار.. يا كابوس الاحتلال pic.twitter.com/DSVHwAI00k — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 23, 2024