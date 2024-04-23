“اتفاقية الـ10 سنوات” بين العراق وتركيا التي اعتمدها أردوغان.. ماذا جاء فيها؟

وطن – في أول ثمار للزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، الاثنين، وقع البلد المضيف اتفاقية مياه استراتيجية بمليارات الدولارات مع تركيا ستكون سارية لـ10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والطاقة والاقتصاد.

وجاء توقيع الإتفاقية في حفل رسمي أمس، وعقب اللقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد.

اتفاقية العراق وتركيا

ومن الممكن أن تضع الصفقة حداً لأزمة المياه في البلاد، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية.

وقال “السوداني” في مؤتمر صحفي مشترك، إن توقيع الاتفاقية الإطارية يعد بمثابة خارطة طريق لتعاون استراتيجي ومستدام في كافة المجالات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء لجان مشتركة دائمة للإشراف على التعاون.

ويتضمن الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) “تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، واعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود”.

وتسعى بغداد إلى التوصل إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف.

وأكدت الرئاسة العراقية على “ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته”.

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حل أزمة المياه

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية “باسم العوادي” قوله، الاثنين، إنه “فيما يتعلق بملف المياه، تم الاتفاق على توقيع اتفاقية مائية استراتيجية بين العراق وتركيا”، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستساعد في حل أزمة المياه في المنطقة.

ولفت العوادي إلى أنه سيتم إنشاء صندوق عراقي ـ تركي مشترك يودع فيه العراق أموال النفط المباع، على أن يتم استثمار الأموال بعد ذلك في مشاريع مثل السدود والأنهار وتوليد الطاقة ومحطات الضخ.

وقال المسؤول العراقي: “نشرع في مشروع ضخم تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات بمساعدة الشركات التركية، مما سيساعد على حل أزمة المياه في العراق بطريقة صحيحة”.

وبحسب موقع rudaw العراقي المهتم بالشأن الكردي، أعلن السوداني وأردوغان عقب اجتماعهما التوقيع على اتفاقية إطارية لحل قضية المياه.

وقال السوداني إن التعاون بين البلدين وفق الاتفاقية يشمل “مشاريع مشتركة ستساعد في تحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات”، مضيفا أن الاتفاقية ستكون سارية لمدة 10 سنوات من وقت التنفيذ.”

ووصل أردوغان إلى بغداد صباح، الاثنين، ثم سافر إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. ويرأس وفدا يضم ثمانية وزراء على الأقل.