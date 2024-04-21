ممثلة إباحية تفضح نجم تشيلسي: هذا ما فعله معي ليلاً! (صور)

فضحت ممثلة إباحية، ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي بن تشيلويل، كاشفةً عن أنه تحرّش بها الكترونياً.

وقالت ليلي فيليبس وهي ممثلة إباحية على OnlyFans، إنّ لاعب تشيلسي أرسل لها رسائل “غير مرغوب فيها” عبر موقع إنستغرام، في وقت متأخر من الليل .

كشفت الممثلة الإباحية، عن ذلك خلال ظهورها الأخير في بودكاست “All Gains No Game”.

وقالت فيليبس وهي تتفحص هاتفها: “هل تعرف من أرسل لي رسالة، أعتقد حرفيًا أنها كانت ليلة الأحد أو السبت؟ إنه يلعب لتشيلسي”.

وأكملت: “دعني ألقي نظرة على رسائلي المباشرة… بن تشيلويل.”كما أوردت صحيفة ماركا الإسبانية

وبينما ذكرت اسم المرسل، لم تفصح فيليبس عن محتوى الرسالة، واعترفت بعدم اهتمامها بالرد، مؤكدة عدم مبالاتها تجاه الأفراد من المشاهير أو المتابعين.

علاوة على ذلك، لا يوجد تأكيد أو دليل على أن ما قالته حدث بالفعل.