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كمين العلم في المغير ..مستوطن حاول إزالة علم فلسطين فحدث ما له يتوقعه!! (فيديو)

بقلم
كمين العلم في بلدة المغير

وطن – أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطين، زُرع وسط قطعة أرض في قرية المغير شرقي محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ووثّقت لقطات مصورة، لحظة تقدم المستوطن باتجاه العلم قرب مستوطنة “كوخاف هشاحر” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي رام الله.

وبمجرد أن ركله بقدمه، انفجرت به عبوة ناسفة، أدت لإصابته بجروح.

تذكير بكمين العلم

وربط نشطاء هذا الحادث في قرية المغير، بواقعة شهيرة تعرف بـ”كمين العلم“، وهو كمين نفذته ألوية الناصر صلاح الدين قرب حدود جنوب قطاع غزة في عام 2018.

وكانت “ألوية الناصر” قد نشرت آنذاك، مقطع فيديو يحتوي على تسجيل مصور لكمين العلم، الذي نفذته في 17 فبراير/ شباط 2018.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعترفت بإصابة أربعة جنود إسرائيليين، بينهم إصابتان خطيرتان.

وأظهر الفيديو وجود 6 جنود إسرائيليين – يعتقد بأنهم من وحدة هندسة المتفجرات – قرب الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، نزع أحدهم العلم الذي ثبتته الأولوية على السياج، ووضعه في المنتصف بين زملائه، قبل أن ينفجر فيهم جميعا.

كما أظهر الفيديو عملية تفخيخ سارية العمل من قبل عناصر ألوية الناصر صلاح الدين بشكل متقن.

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