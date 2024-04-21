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فيديو للمغربي المتحول جنسيا “صوفيا طالوني” مع جزائري يثير جدلا واسعا (شاهد)

بقلم
فيديو للمغربي المتحول جنسيا "صوفيا طالوني" مع جزائري يثير جدلا واسعا

وطن – أثار فيديو متداول للمغربي المتحول جنسيا الشهير “نوفل موسى” المعروف باسم صوفيا طالوني بعد تحوله، مع شاب جزائري جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وبدا صوفيا طالوني في مقطع الفيديو أقرب إلى شكل المرأة وقد حلق شعره بطريقة القزع وجلس خلفه الجزائري وهما يتحدثان باللهجة المغربية غير المفهومة.

ويفهم منها كلمة بهارات وأن المغاربة سرقوا تراث العالم ونسبوه إليهم من زي وطعام وغيرهما، ولا يكفان عن الضحك طوال مدة الفيديو.

وكان المتحول الجنسي المغربي صوفيا طالوني قد كشف خلال بث مباشر عن بعض المواقع التي يتواجد بها مثليي الجنس من أجل التعارف. ما تسبب في كشف أمر عدد منهم أمام أهاليهم الشيء الذي استنكرته هذه الفئة واعتبرته تهديدا لسلامتهم وأمنهم.

وفي حوار سابق له كشف المتحول نوفل، المتحدر من مدينة الحسيمة 37 عاما، لموقع ” ناطور سيتي ” جزءاً من أسرار حياته الشخصية بعدما قرر التحول إلى امراة ليغادر بعدها إلى تركيا، حيث يستقر حالياً ويدير مشروعين الأول للتجميل والثاني متعلق بالرحلات السياحية.

فقد عطف أسرته

وقال المتحول صوفيا طالوني إن تحوله إلى امرأة أفقده عطف الأسرة وأمنيته أن يتصالح مع والده، إضافة إلى أسرار أخرى مرتبطة بعلاقته مع قضية “حمزة مون بيبي”، واستدعائه من طرف الشرطة على ذمة الملف نفسه، فضلا عن تقبل المجتمع له في المغرب وتركيا.

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وفي المغرب، تعتبر الأنشطة والعلاقات الجنسية المثلية غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 200 إلى 1000 درهم مغربي.

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