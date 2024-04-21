عامل توصيل طلبات رآى طفلة رضيعة “10 أشهر” بدون ملابس فاغتصبها وقتلها! (صورة)

شهدت مدينة نصر المصرية، جريمة بشعة، بعدما أقدم عامل توصيل طلبات مطعم “كشري” شهير، على اغتصاب طفلة رضيعة (10 شهور)، ثم إنهاء حياتها وإلقاء جثتها في حديقة عامة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإنّ القصة بدأت عندما تركت والدة الطفلة “جيهان” ابنتها الضحية مع شقيقتها، وخرجت الطفلة من المنزل سهوا، ولم تعثر عليها أسرتها، فتوجهت الأسرة لقسم شرطة مدينة نصر، وحررت محضرًا باختفاء الطفلة جيهان صاحبة الـ 10 شهور.

اغتصاب طفلة رضيعة عمرها 10 شهور!

وبالتزامن مع بلاغ الأم، افاد أحد الأهالي في بلاغ لقسم الشرطة بعثورهم على جثة رضيعة في أحد الحدائق القريبة من منزل أسرتها بها آثار اعتداء.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عامل دليفري في مطعم كشري شهير، يبلغ من العمر 22 سنة ومقيم بني سويف.

وأقدم المتهم على اغتصاب الرضيعة حينما كان ذاهبا لتوصيل طلبية طعام إلى أحد جيران أسرتها ووجدها على درج العقار بمفردها ولا ترتدي ملابس في الجزء السفلي فدفعه شيطانه وشهوته الحيوانية، إلى اغتصابها وتفريغ شهوته بها رغم عمرها الصغير الذي لا يتخطى 10 شهور.

وحينما صرخت الطفلة من تعديه عليها شنقها لتلقى مصرعها على يديه، ثم ألقى جثتها داخل إحدى حدائق مدينة نصر.

وفور تلقي البلاغ كثفت أجهزة الأمن جهودها وفرغت كاميرات المراقبة، وتوصلت إلى المتهم، وتم القبض عليه وقررت حبسه على ذمة القضية.

كما تقرر إجراء الصفة التشريحية لجثة الطفلة “جيهان”، وتكليف الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم.