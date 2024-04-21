تركي آل الشيخ يستضيف ميا خليفة في السعودية عبر هيئة الترفيه.. حقيقة خبر أحدث ضجة

وطن – ضجت منصات التواصل بحالة جدل واسعة منذ أمس، السبت، عقب تداول خبر مزعوم يدعي استضافة الهيئة العامة للترفيه في السعودية والتي يرأسها تركي آل الشيخ، لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة في المملكة.

المنشور المزعوم والذي يعود لحساب رسمي موثق عبر منصة (إكس) يحمل اسم “الهيئه العامة الترفيهية”، جاء فيه ما نصه: “على خطى جامعة اوكسفورد تستضيف الهيئه العامة الترفيهية الممثلة القديره ميا خليفة في جامعة الملك عبد العزيز”.

انا الان في ريعان شبابي وقد رايت كل شيء واكاد اقسم ان السعودية 🇸🇦 لم تعد بلد مسلمة👌 pic.twitter.com/W2kOEL4bX0 — Ghalia Abou Zeid (@GhaliaZeid) April 20, 2024

هل حقا وجهت هيئة الترفيه دعوة لمايا خليفة لزيارة المملكة؟

كما حدد المنشور الموعد أيضا زاعما وصول ميا خليفة للمملكة يوم، الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها هذا الخبر وتداوله من قبل العديد من الحسابات والشخصيات على “إكس”، أجرينا بحثا دقيقا للوقوف على حقيقة الأمر.

فضيحة مدوية

الاطفال تموت في غزه وبن سلمان وقوادة تركي آل الشيخ يستضيفوا الممثلة الاباحية مايا خليفة لتلقي محاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز لاحول ولا قوة الا بالله اين وصل الحال بارض الحرمين الشريفين . pic.twitter.com/2ExOx8RdK4 — مجتهد نجران (@Mojtahed_najran) April 20, 2024

خبر مفبرك والبحث أثبت عدم صحته

ليتضح أن هذا الخبر غير صحيح تماما وليس له أي مصدر رسمي، وأن الصفحة التي نشرت الخبر هي صفحة مفبركة لا تمت لحسابات هيئة الترفيه السعودية الرسمية بصلة.

وبتدقيق الملاحظة يظهر أن اسم حساب الهيئة المزور به أخطاء ولا يطابق نفس اسم حساب هيئة الترفيه الرسمي .

كما أن اسم معرف المستخدم للحسابين مختلف تماما، حيث جاء معرف الحساب المفبرك “Karolyn1212” بينما معرف الحساب الرسمي للهئية العامة للترفيه هو “GEA_SA”.

ويشار إلى أن هيئة الترفيه التي استحدثها ولي العهد محمد بن سلمان، وعهد برئاستها لتركي آل الشيخ، غيرت مؤخرا الهوية الدينية المحافظة للمملكة بشكل كامل ما عرضها لانتقادات كبيرة.

وجاء ذلك عبر استضافتها للمهرجانات والحفلات الغنائية والراقصة وتنظيم عروض الأزياء ومهرجانات للسينما، وهي مظاهر كانت من التابوهات المحرمة قديما في المملكة المحافظة.

وتتهم منظمات حقوقية عديدة ولي العهد السعودي، بتصدير هذه المشاهد وادعاء الانفتاح للتغطية على جرائمه القمعية البشعة، وسياساته في قمع حرية الرأي والتعبير واعتقال كل من يعارضه.