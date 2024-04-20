الشيخ سار و”المواعدة الحلال”.. “المعقول” تطبيق مشبوه بالمغرب يفجر الجدل (شاهد)

وطن – أثار تطبيق مزعوم تحت مسمى “المواعدة الحلال” مقابل اشتراك دوري يصل إلى 300 درهم في المغرب، جدلاً واسعاً ووصفه البعض بأنه محاولة بالمتاجرة بالدين في البلاد.

وانتشر فيديو للناشط المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي” إلياس الخريسي” الملقب بـ “الشيخ سار” أثار فيه جدلاً واسعاً بعد إطلاقه تطبيقاً خاصاً بـ”التعارف الحلال” باسم ” المعقول” على منصتي الأندرويد والآيفون

ونهج فيه نفس مبدأ تطبيقات التعارف العالمية.

وبحسب الشيخ سار فإن التطبيق يهدف إلى التعارف بين الجنسين بنية إيجاد شريك الحياة وفق تعاليم إسلامية على حد تعبيره-

ويتوجب على المشترك دفع 300 درهم لمدة 100 يوم، في حين ستؤدي النساء مبلغ 100 درهم للفترة ذاتها، على أن يوفر لنفسه إمكانية الاطلاع على المحادثات الثنائية لمستخدمي التطبيق؛ تجنبا لحدوث الخلوة بين الطرفين، وفقا لتعبيره.

ويتم إرسال إيصال الدفع عبر البريد الإلكتروني للحصول على خدمات التطبيق قصد اختيار الشريك المناسب.

متاجرة بالدين

وتضمنت بيانات التسجيل معلومات تتعلق بالحالة الصحية إن كانت سليمة أو من ذوي الهمم أو لديه مرض مزمن أو مشاكل نفسية، أو مشاكل جلدية أو يعاني من العقم. ونسبة تدين الشريك المحتمل وغيرها من المواصفات.

الشيخ سار او المدعو الياس الخريسي صايب تطبيق ديال التصاحيب او البحث عن العلاقات و باش يعطيه الصبغة الدينية قاليك الهدف هو الزواج و تزويج الناس من خلاله 😁 متدين كيوت ! pic.twitter.com/yDzAA01HrZ — 🅰🆂 | 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑱𝑨𝑫 𝑆𝑜𝑢𝑓𝑖𝑎𝑛𝑒 (@AbouJad_Talks) April 15, 2024

وأثار تطبيق التعارف الحلال المزعوم، وفقًا لتعبير إلياس الخريسي، العديد من الانتقادات بسبب المخاوف من تبادل غير قانوني للمعلومات الدقيقة والشخصية للمستخدمين؛ ما قد يعرض البيانات للخطر، واعتبره البعض متاجرة بالدين.

الشيخ سار دار ليكم Tinder "بإسم الدين" هههههههههههههه عوض مادير النظرة الشرعية فدارهم، كاديرها في التطبيق 😂 ايوا اراك دابا لما تيسر من swipe left و swipe right ههههههه 😂🇲🇦 pic.twitter.com/kP8NDt56A7 — YASSINE 🇲🇦 (@B30Yass) April 16, 2024

فيما أعرب آخرون عن تأييدهم للتطبيق، مشيرين إلى أن الجدل الذي يرافق صدور التطبيق جدل صحي يعكس الإقبال الحاصل عليه، وكل ذلك دليل على نجاحه-حسب زعمهم-.