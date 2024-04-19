10 أندية تطلب التعاقد مع نجم ريال مدريد .. اعرف من هو بالصورة

قالت صحيفة “أس”، إن أكثر من 10 فرق تتنافس للحصول على توقيع التركي أردا غولر نجم ريال مدريد بنظام الإعارة.

وأكدت الصحيفة أن أكثر من 10 فرق سألت عن غولر، بينها ريال بيتيس، وإشبيلية.

وأوضحت أن كلا الفريقين تلقى نفس الرد: “سيعزز اللاعب خياراته للبقاء في سانتياغو برنابيو الموسم المقبل”.

وأشارت “أس” إلى أن إشبيلية أراد التعاقد مع غولر عندما كان لاعبا في فنربخشة، قبل أشهر من توقيعه مع ريال مدريد.

ولم تسمح القدرة المالية لإشبيلية بالتعاقد مع غولر الذي انتقل لريال مدريد الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو.

وسيحاول ريال بيتيس بيع نبيل فقير الصيف المقبل ويبحث عن تعزيز فريقه بضم أردا غولر نجم ريال مدريد.

وأفادت “أس” بأنه ستكون لريال مدريد الكلمة الأخيرة، بشأن مستقبل غولر، وأنه إذا تمت إعارته فإن الميرنغي يفضل انضمامه لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وهذا الأمر يبدو مستحيلًا حسابيًّا على إشبيلية، الذي يحتل إشبيلية المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين يحتل ريال بيتيس المركز الثامن.

وشارك غولر مع ريال مدريد في سبع مباريات فقط بواقع 98 دقيقة، سجل فيها هدفا.

ونجح ريال مدريد في خطف أردا غولر الذي كان قريبا من برشلونة، ووقع معه الميرنغي عقدا حتى صيف عام 2029.