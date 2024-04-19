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“فعل شيطاني” .. شاب يغتصب شقيقتيه في العراق! (صور)

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مدمن مخدرات اقدم على باغتصاب شقيقتيه في الديوانية في العراق

شهدت محافظة الديوانية في العراق جريمة بشعة، بعدما أقدم شاب على اغتصاب شقيقتيه .

شاب يغتصب شقيقتيه في العراق

وقال مكتب إعلام قيادة شرطة الديوانية إن “شكوى وردت بإقدام شخص على اغتصاب شقيقتيه وتمكنت القوات الأمنية بالمحافظة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف أثناء التحقيق بقيامه باغتصاب شقيقتيه بالقوة والإكراه”.

ووفق شرطة الديوانية فإن المتهم من أرباب السوابق وقد سبق أن تم الحكم عليه.

المتهم باغتصاب شقيقتيه في العراق
المتهم باغتصاب شقيقتيه في العراق

وتم تصديق أقواله قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه تمهيدا لإحالته للمحكمة المختصة لينال جزاءه.

وقد أثارت الجريمة ردود أفعالٍ غاضبة بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وسط مطالباتٍ بإنزال أقسى عقوبة بحقّ الجاني .

حوادث مشابهة 

وخلال الأيام الماضية، وقعت عدّة حوادث مشابهة، كان من بينها جريمة مروعة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، في النجف، بعد أنباء عن تعرضها لواقعة اغتصاب من خالها، وسط محاولة من العائلة لإخفاء الحقيقة.

كما قتلت البلوغر والتيك توكر الشهيرة “فيروز آزاد” البالغة من العمر21 عاما، بعدة طلقات نارية، في مدينة أربيل شمالي العراق، فيما انتشرت مزاعم عن تعرضها للاغتصاب قبل مقتلها.

ووفق مصدر امني فقد اقتحم عدد من أقاربها الشقة، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها. فيما كانت تغط في نومها؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأمس الخميس، هزّت جريمة مروعة بلدة تلعفر في نينوى بالعراق، بعدما أقدم أب على ذبح ابنته بآلة حادة (سكين) ليرديها قتيلة على الفور. كما حاول أن يرتكب بابنه ذات الشيء، لكنه نجا، فيما حاول هو الانتحار بعد جريمته.

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مدمن مخدرات اقدم على باغتصاب شقيقتيه في الديوانية في العراق

“فعل شيطاني” .. شاب يغتصب شقيقتيه في العراق! (صور)

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