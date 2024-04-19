فضيحة “الشهادات الجامعية المزورة” تهز مصر!.. والسعر حسب الدرجة المطلوبة!

وطن – بات بيع الشهادات الجامعية المزورة بمختلف درجاتها ظاهرة منتشرة في مصر في ظل تراخي الإجراءات القانونية والرقابة الحكومية، ودأبت بعض مكاتب السمسرة في عدد من المدن المصرية على إصدار شهادات مزورة، وتحول الأمر إلى مجال تكسب وارتزاق من قبل بعض ضعاف النفوس فيما تبدو الحكومة المصرية كما يقول المثل”أذن من طين وأذن من عجين”.

ويطال التزوير الشهادات الجامعية وشهادات البكالوريا التي تبدو نسبة التزوير فيها كبيرة والجهة الأخرى التي تقوم بتزوير الشهادات هي مجموعة من الموظفين الفاسدين في الجامعات نفسها الخاصة والعامة على حد سواء، وهناك كذلك تزوير لشهادات الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

صفحة تروج للتزوير

وأثيرت ضجة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد أن ظهرت صفحة على موقع “فيسبوك” تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تقوم الصفحة بعرض عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.

“موثقة ومسجلة بالجامعة”.. شهادات جامعية ودكتوراه للبيع على “فيسبوك” بـ9 آلاف جنيه فقط #العربية_مصر pic.twitter.com/e2Vq3IADOY — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) April 19, 2024

وقامت الصفحة بعمل إعلانات لمن يرغب فى الحصول على الشهادات قائلة: “شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏ ‏شهادات مصدقة، ‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏، ‏شراء دكتوراه وماجستير للبيع”.

وروى ناشطون تجارب حقيقية مع هذه الصفحات، وقال أحدهم إنه تواصل مع مسؤول إحدى هذه الصفحات لاستطلاع الأمر ومعرفة مدى جدية الصفحة، وطلب من مسؤول الصفحة شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها، بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها.

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ضبط المخالفين

ولا يمر شهر واحد دون الإعلان عن ضبط العديد من الأكاديميات الوهمية التي تمنح الشهادات العلمية والجامعية المزورة، وبحسب مصادر أمنية، فإن الوصول إلى تلك الجهات يكون على الأغلب من خلال الإعلانات المنتشرة في الطرق العامة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أدوات الاتصال العلنية.

وفي 17 ديسمبر 2022 تم القبض على ما لا يقل عن 142 كويتيًا يحملون شهادات جامعية مزيفة حصلوا عليها من الجامعات المصرية.

أصحاب الشهادات المزورة حصلوا على شهاداتهم بمساعدة بعض الموظفين في المكتب الثقافي الكويتي في مصر. واكتشفت لجنة تحقيق بمجلس الأمة الشهادات المزيفة، واكتشفت أيضًا أن تكلفة كل درجة تبلغ حوالي 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي).

وكشفت التحقيقات أن وافداً يعمل في الكويت كان مسؤولاً عن تسهيل تزوير هذه الشهادات، وألقت السلطات الأمنية القبض عليه. وقالت مصادر مطلعة وقتها، إن المشتبه به مسجون وسيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 50 و 60 عامًا.