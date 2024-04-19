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عقبة كبيرة تواجه عودة زيدان للتدريب!

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عودة زيدان للتدريب

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إنّ صفقة زين الدين زيدان التي هي قاب قوسين من أن يصبح المدير الفني القادم لبايرن ميونخ اعتبارًا من الموسم المقبل تواجه عقبة كبيرة، وهي أن المدرب الفرنسي يفضل الانتقال إلى مانشستر.

وأكدت الصحيفة ما تم نشره سابقًا، بأن الصفقة بين زيدان وبايرن قريبة، ولكن المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد لديه بعض التحفظات جعلت الاتفاق يتأخر.

زيدان
زين الدين زيدان

وقالت الصحيفة: “إنه يحترم أن بايرن سيوفر له الفرصة للفوز بالألقاب على الفور. ولكن يعتقد أنه يجد اللغة الألمانية والحياة في بافاريا عقبة كبيرة”.

وفجرت الصحيفة مفاجأة أخرى وهي أن زين الدين زيدان يفضل مانشستر يونايتد على بايرن ميونيخ.

حيث ذكرت صحيفة ليكيب أنه بدلاً من ذلك يراقب الوضع عن كثب في مانشستر يونايتد.

وأوضحت: “زيدان يراقب الوضع عن كثب في مانشستر، خاصة أن منصب إريك تين هاغ في أولد ترافورد مهدد بسبب الموسم غير الجيد”.

واختتمت: “زيدان متحمس للعودة إلى التدريب، إنه لا يريد الانتظار طويلاً حتى لا يُنسى.. لم يعد المنتخب الفرنسي يشكل بالنسبة له أولوية، يشعر بأنه مستعد للذهاب لأي نادٍ”.

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