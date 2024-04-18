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ملخص مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

بقلم
ملخص مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عبر نادي ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تخطيه مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء مواجهة الإياب بينهما على ملعب الاتحاد بالتعادل (1-1)، علماً بأن مباراة الذهاب كانت انتهت بنتيجة (3-3).

ومنح البرازيلي رودريغو التقدم لريال مدريد في الدقيقة 12، وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 76 لإدراك التعادل عبر البلجيكي كيفن دو بروين لتنتهي المباراة بوقتها الأصلي على وقع التعادل.

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على آرسنال -0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.

ورد ريال مدريد اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1-1 ذهابا في مدريد.

ويدين النادي الملكي بفوزه الى حارس مرماه الدولي الأوكراني أندري لونين الذي أنقذ كرات عدة في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يتصدى لركلتين ترجيحيتين للبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب النادي الملكي سابقا.

وكان سيتي صاحب الأفضلية في ركلات الترجيح بعدما تقدم عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريز، وأهدر الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش للنادي الملكي، لكن لونين تألق بالتصدي لمحاولتي سيلفا وكوفاتشيتش.

فيما سجل الإنجليزي جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز والقائد ناتشو فرنانديز والألماني أنتونيو روديغر الركلات المتبقية للريال مقابل ركلتين لسيتي سجلهما فيل فودن وحارس المرمى إيدرسون.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة الى نصف النهائي بعدما حجز كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بطاقته الثلاثاء على حساب برشلونة وأتليتيكو مدريد الإسبانيين.

وبخروج سيتي اليوم أمام ريال مدريد، سيخلو الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا من أي فريق إنجليزي لأول مرة منذ موسم 2019-2020.

المصدر: beinsports + يوتيوب

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