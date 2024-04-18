زوجة غوندوغان تثير غضب لاعبي برشلونة .. شاهد الصورة التي نشرتها ثمّ حذفتها

تسبب منشور عبر منصة إنستغرام لسارة غوندوغان، زوجة إلكاي غوندوغان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في موجة غضب بين لاعبي النادي الإسباني.

وأثار غوندوغان، موجة من الغضب العارم بين زملائه في الفريق الكتالوني، في أعقاب حديثه عن لقطة طرد زميله رونالد أراوخو في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، التي ودّع على إثرها المسابقة.

وقال اللاعب الألماني عقب إقصاء فريقه من دوري الأبطال بأنه لم يشاهد جيدا لقطة طرد أراوخو.

واضاف: “إذا كان أراوخو ارتكب خطأ فربما كان يستحق الطرد، في مثل هذه اللحظات الحاسمة عليك أن تكون متأكدا إذا كانت لديك الفرصة للحصول على الكرة”.

وتابع :”إذا لم تملك فرصة فعليك الابتعاد، لا أعرف ما إذا كان وصل إلى الكرة، ولكن الأفضل أن تعطي المهاجم فرصة لمواجهة الحارس، ربما يضيعها أو ينقذنا الحارس أو حتى أن نستقبل هدفا؛ لأن الحصول على بطاقة حمراء في بداية المباراة يجهز على فريقك ويجهز عليك.”

وفهم لاعبو برشلونة تصريحات غوندوغان على أنها تحميل لأراوخو مسؤولية الخسارة؛ وهو ما أثار غضب عدد كبير منهم، حسب تقرير نشرته صحيفة سبورت.

وعادت زوجة غوندوغان لتثير الجدل مجددا؛ إذ نشرته صورته حاملا كأس دوري أبطال أوروبا الذي حققه مع مانشستر سيتي مصحوبا بتعليق: ” هذا الرجل هو رجل مجتهد و آراؤه الكروية هي للتطور و هو يعطي كل شيء لهذا الفريق، عقليته هي عقلية الثلاثية”.

ومع تواصل ردود الفعل الغاضبة على التعليق، قامت زوجة غوندوغان بحذف المنشور.

يذكر أن تصريحات غوندوغان سبق أن أثارت أزمة أيضا مع لاعبي برشلونة، بعد خسارة كلاسيكو الدور الأول من الدوري الإسباني أمام ريال مدريد؛ إذ قال اللاعب الألماني وقتها :”لم آت إلى هنا لخسارة هذه المباريات”.