غرق آلهة الهندوس في الإمارات خلال السيول التي ضربت البلاد .. ما قصة الصورة!؟

وطن – تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قال ناشروها أنها لإله الهندوس وهو يغرق في الإمارات، جراء السيول التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية.

وجاء تداول الادعاء بعدما شهدت الإمارات مؤخرًا، أمطارًا غزيرة هطلت بقوة في البلاد، حيث غمرت المياه أجزاء من الطرق الرئيسية ومطار دبي الدولي وأماكن واسعة في البلاد.

الآلهة التي صممت لها الإمارات أكبر معبد هندوسي، شوهدت تطفو في أمطار يوم أمس، هل هناك آلهة تغرق ؟! pic.twitter.com/83GYcquwsT — نحو الحرية (@hureyaksa) April 17, 2024

ليتبين أن الصورة والفيديوهات قديمة وليست لغرق تمثال إله هندوسي خلال الفيضانات الأخيرة في دبي.

مشاهد قديمة ولا علاقة لها بسيول الإمارات الأخيرة

وقالت منصة “مسبار” المختصة بتتبع الأخبار المكذوبة وتصحيح الشائعات، إن الصورة نشرت ضمن تقارير في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 مرتبطة بحفل للبوذيين الهنود، بعد أن منعت الحكومة المركزية في الهند ممارسة عبادة الأصنام في نهر الغانج حينها.

غمر الأصنام

وبحسب المصدر يعتبر غمر الأصنام ومواد البوغا، بما في ذلك الزهور في الأنهار، جزءًا لا يتجزأ من المهرجانات الهندوسية المعروفة باسم “دورغا بوغا”، على مر العصور.

ولكن خلال موسم المهرجانات عام 2019 حظرت الحكومة المركزية غمر الأصنام في نهر الغانج المقدس الهندوسي وروافده.

ودورجا بوغا، هو مهرجان رئيسي للهندوسية، يقام تقليديًا لمدة 10 أيام في الشهر السابع من التقويم الهندوسي، ويحتفل به بشكل خاص في البنغال وولاية آسام والولايات الهندية الشرقية الأخرى.

سيول دبي

واشتدت العواصف مما أدى إلى هطول المزيد من الأمطار والبَرد على مدينة دبي. ووصفت وسائل إعلامية الأمطار بأنها “حدث طقس تاريخي”.

وتدفقت المياه على المدارج في المطار أثناء هبوط الطائرات، وانتهى الأمر بتوقف حركة هبوط الطائرات في المطار، ليلة الثلاثاء 16 إبريل الجاري، وكافح المسافرون للوصول إلى مباني المطار عبر السيول التي غطت الطرق المحيطة.

وأعلن مطار دبي الدولي أنه يواجه صعوبات تشغيلية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأيام القليلة الأخيرة.

ويذكر أن معبداً هندوسياً هو الأول من نوعه افتُتح في أكتوبر 2022 في إمارة دبي، بزعم توفير مكان للعبادة ومحطة دعم للجالية الهندية الكبيرة بما في ذلك مئات آلاف العمال المهاجرين.

والهنود هم أكبر جالية للمغتربين في الإمارات، ويشكّلون حوالي 35 في المئة من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

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العزاء في البيت الإبراهيمي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور والفيديوهات المتداولة التي ثبت أنها ليست جديدة.

وعلق أحدهم :”مات إله الهندوس في فيضانات دبي” واضاف:” العزاء في البيت الإبراهيمي نعزي ال صموئيل “اسماعيل” واسحق وبراهما وقيدار والمستعربين جميعاً”.

وعقب ابن مبارك :”الآلهة التي صممت لها الإمارات أكبر معبد هندوسي، شوهدت تطفو في أمطار يوم أمس، هل هناك آلهة تغرق ؟!.

واستدرك :”هل هناك اله ينصلب ، هل هناك اله يقتل علي يد عبديه ما لكم كيف تحكمون”.

#دبي_الان الآلهة التي صممت لها الإمارات أكبر معبد هندوسي، شوهدت تطفو في أمطار يوم أمس، هل هناك آلهة تغرق يا عالم ؟#الأمطار_الغزيرة #العين_الهلال #กันสมาย — مـ𝐦ـيراء غــــ𝐰ــزه mira ghaza🇵🇸 (@wm70000) April 17, 2024

وفي السياق ذاته عقب”محمد عقبة “:”كيف تُعبد هذه الآلهة التي لا تستطيع إنقاذ نفسها من 220 ملم من الماء ؟!”.