مغربية أم سعودية؟.. قصة ديم العنزي التي نشرت الإيدز في الرياض عبر ممارسة الدعارة بشكل مكثف (فيديو)

وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر إلقاء القبض على فتاة كانت تشتهر عبر مواقع التواصل في المملكة باسم “ديم العنزي”، بسبب ممارستها الدعارة بشكل مكثف في الرياض، ثم بعد ذلك انتشر خبر إصابتها بالإيدز.

وكانت شرطة منطقة الرياض ألقت القبض أمس على شاب سعودي وفتاة، ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء لتبين التحقيقات والتحاليل أنها مصابة بالإيدز أيضاً.

قبل ما يقارب الأربعة أشهر حذرت من انتشار الأمراض الجنسية وذكر لي صديق في وزارة الصحة أن عدد المصابين بمرض الإيدز كبير جدًا. “ديم العنزي” تم القبض عليها وقد نقلت المرض إلى 64 شابًا.

كم من فتاة مثل “ديم العنزي” تحمل المرض وتنقله بين الشباب؟ يا أبناء بلاد الحرمين تمردوا على ابن… https://t.co/IQRN7SQhqo pic.twitter.com/fo7aySLL7a — طارق الزهراني (@TARIQ_UK2) April 16, 2024

قصة ديم العنزي التي ضربت شباب السعودية بالإيدز

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ولم يكشف بيان السلطات عن جنسية الفتاة التي تم ضبطها والتي أكد ناشطون أنها هي ذاتها التي تحمل اسم ديم العنزي، وظهرت في مقطع فاضح مع سامي الزهراني تسبب بالقبض عليهما.

#ثريد عن ديم العنزي التي تمارس الدعاره في الرياض مع جميع الجنسيات و يقال انها ختمت كل ذكور الرياض فهي كانت تمارس الدعاره بشكل مكثف … و هذا ليس امرا غربيا بالنسبه لسعوديه .. pic.twitter.com/xT6omEBwVG — adilMA (@adilmaroc40) April 16, 2024

وبينما زعم البعض أن الفتاة سعودية نسبة لاسمها ذهب آخرون للتأكيد أن الفتاة مغربية، وأن اسم ديم العنزي كان اسم شهرة للترويج لأعمالها المخلة.

نشرت الإيدز بين الشباب عبر الدعارة

وفي ذات السياق تداول نشطاء على نطاق واسع تسريبات لمقاطع فيديو مخلة بالآداب تظهر المدعوة “ديم العنزي”، في وضعيات مخلة بالآداب العامة مع شهير التوك توك ” سامي الزهراني” مؤكدين أنها تتعمد مشاركة صور لها عبر منصة “تيك توك” مع شباب الرياض في وضعيات غير ملائمة.

ديم العنزي أعلنت إصابتها بالإيدز

ووفق ما تناقلته مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فإن “ديم العنزي” التي اشتهر اسمها بسبب ممارسة الدعارة بشكل مكثف في الرياض سبق أن أعلنت على حسابها على منصة “سناب شات” خبر إصابتها بمرض “الإيدز”. وهو فيروس نقص المناعة البشري ونوع من العدوى المنقولة جنسياً.

ديم العنزي كانت مصابة بالايدز و هذا هو اكبر سبب للقبض عليها pic.twitter.com/qGJxpsaWSP — adilMA (@adilmaroc40) April 16, 2024

وهو ما جعل النشطاء يرفعون هاشتاغ لإلقاء القبض عليها. ووفق نشطاء كانت العنزي سبباً في إصابة أربعة وستين شخصاً بمرض الإيدز سيء الصيت.

السياحة الجنسية في المملكة

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي”إكس”-تويتر سابقاً- بخصوص خبر القبض على “ديم العنزي” وحالة الفلتان الأخلاقي الذي وصلت إليه البلاد وسط تراخ من السلطات وتشجيع على الانحلال الأخلاقي من خلال السياحة والمهرجانات الفنية والموسيقية والاختلاط وما بات يعرف بـ “السياحة الجنسية”.

وعلق “طارق الزهراني”:”السياحة الجنسية في المملكة التي يروج لها بن سلمان وتركي ال الشيخ وسعود القحطاني محور الشر الذي دمر بنات وشباب المسلمين.”

وأضاف الزهراني أن أحد منسوبي وزارة الصحة أكد له أن انتشار الأمراض الجنسية بات بشكل واسع النطاق في المملكة.”

وتساءل حساب باسم “دوفا” :” “ديم العنزي” تم القبض عليها وقد نقلت المرض إلى 64 شابًا. كم من فتاة مثل “ديم العنزي” تحمل المرض وتنقله بين الشباب.”

ويذكر أنه قبل عهد محمد بن سلمان الإصابات كانت صفر في المملكة أما الآن فالعدد في تزايد وتحديداً مرض الإيدز الذي انتشر بشكل كبير.

السياحة الجنسية في المملكة التي يروج لها بن سلمان وتركي ال الشيخ وسعود القحطاني⁰محور الشر الذي دمر بنات وشباب المسلمين.⁰

يراسلني أحد المنسوبين في وزارة الصحة ⁰انتشار الأمراض الجنسية بشكل كبير جداً.⁰

ويذكر أن قبل عهد بن سلمان الإصابات كانت صفر في المملكة أما الآن فالعدد في… pic.twitter.com/ErxTS3OHyv — طارق الزهراني (@TARIQ_UK2) December 2, 2023

وتقدّر الأمم المتحدة عدد المصابين بفيروس (HIV) في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 430 ألف شخص، 14 ألف منهم من الأطفال.

يفقد 19 ألف شخص في الشرق الأوسط حياتهم سنوياً لأسباب تتعلق بهذا الفيروس بحسب تقرير للمنظمة العالمية، وهو يتركز بين الفئات المعرضة للخطر؛ وهم العاملون بالجنس، والسجناء، والعابرون جنسياً، ومن يتعاطى المخدرات عن طريق الحقن.

وكان ‏استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، كشف لموقع “سبق” السعودي أن آخر الإحصائيات أبانت أن عدد المصابين بالإيدز في السعودية 25 ألفًا، نسبة السعوديين منهم 40%، مؤكدًا أن الدراسات أظهرت أن 13% من المصابين بالإيدز لا يعرفون إصابتهم بالمرض.