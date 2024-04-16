بوروسيا دورتموند يسحق أتليتكو مدريد ويعبر لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا (شاهد)

أطاح بوروسيا دورتموند الألماني، بأتليتكو مدريد الإسباني، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه بنتيجة (4-2) في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء الثلاثاء، مستفيدا من خسارته ذهابا (2-1).

بوروسيا دورتموند يطيح بـِ أتليتكو مدريد

وسجل رباعية دورتموند جوليان براندت (في الدقيقة 34) وإيان ماتسين (في الدقيقة 39) ونيكلاس فولكروج (في الدقيقة 71) ومارسيل سابيتزر (في الدقيقة 74).

بينما أحرز ثنائية أتلتيكو ماتس هوميلز بالخطأ في مرماه (في الدقيقة 49) وأنخيل كوريا (في الدقيقة 64)، ليتأهل الفريق الألماني لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم (2012- 2013).بحسب “كووورة”

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتليتيكو 2-1 على ملعب ميتروبوليتانو، وبذلك يفوز دورتموند بنتيجة 5-4 اجمالا وتأهل للدور قبل النهائي.

وقد حقق باريس سان جيرمان ريمونتادا على برشلونة الإسباني، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان البارسا قد حقق مفاجأة كبيرة، بالانتصار في الذهاب بنتيجة (3-2) في معقل الباريسيين “حديقة الأمراء”، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.

وبذلك حجز باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند أمكانهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.