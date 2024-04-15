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“شايف ضربة ومش ضربة” هل تنبأ ميشال حايك بالهجوم الإيراني على إسرائيل؟ “فيديو”

بقلم
"شايف ضربة ومش ضربة" هل تنبأ ميشال حايك بالهجوم الإيراني على إسرائيل؟

وطن – شارك الفلكي اللبناني ميشال حايك مقطع مصور لتوقعاته لعام 2024 التي زعم فيها أنه تنبأ بالهجوم الإيراني على إسرائيل الذي جرى قبل أيام انتقاماً من اغتيال الاحتلال لقياديه في قنصليته بالعاصمة السورية دمشق.

وتحدث حايك عن تنبئه بانتقام إيراني بالجملة على مقتل القيادي قاسم سليماني وكان ذلك قبل أعوام وهو ما شاركه حايك على حساباته ضمن منصات التواصل دون أن يشير صراحة لأسباب هذا الانتقام.

وذكر المتنبئ اللبناني عن إيران: “منشأة إيرانية تشتعل وتحرق محيطها.. الأوراق بين أميركا وإيران ستتمزق.. عهد إيران بالزلازل الهزات آت من جديد ولو بحلة مختلفة”.

وأضاف: “إيران تنتقم بالجملة وبدفعة واحدة” في إشارة للهجمات التي وقعت مؤخراً لكن ذلك لم يكن بشكل صريح وفق ما أكده متابعون.

ميشال حايك لم يقل ذلك

ومن جهة أخرى تداول رواد منصات التواصل معلومات تفيد بأن الفلكي و المتنبئ اللبناني الشهير اللبناني ميشال حايك تنبأ بالهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي لكن ذلك كان في إطار السخرية ولم يكن صادراً عن العرّاف المثير للجدل.

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ونشرت عدة صفحات ووسائل إعلامية لقطة للكاهن اللبناني وكتب عليها على عبارات على سبيل سخرية من الرد الذي وصف بأنه “لم يكن بالقدر الذي تم الحديث عنه وتهويله”.

 

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وجاء في العبارات التي لم تصدر عن ميشال حايك رغم أنها نسبت إليه: “شايف ضربة ومش ضربة رد ومش رد، سامع أصوات فرقيع بلا فرقيع حرب بتخلص قبل ما تبلش”.

وزعم البعض أن تلك العبارات صدرت عن حايك كسخرية منه لكن ذلك غير صحيح أيضاً ولم يرد أي من هذا على لسان الفلكي اللبناني.

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