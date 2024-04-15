جثة سيدة تتحرك خلال جنازتها .. رعب للمشيعين وهذا ما فعلوه!

شهدت محافظة الغربية في مصر، يوم الإثنين، وقعت حادثة غريبة، خلال تشييع جنازة لسيدة، حيث لاحظ أحد المصلين تحرك الجثة؛ ما أثار الرعب في نفوس المشيعين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية وبعد تحرك الجثة كشف أهل المتوفاة عن وجهها للتأكد من وفاتها أم لا، وذهبوا بها إلى المستشفى مرة أخرى لتوقيع الكشف عليها للتأكد من وفاتها، وهو ما أكده الأطباء مجددا.

وكانت السيدة قد توفت وفاة طبيعية، نتيجة الإصابة بأزمة قلبية وهبوط حاد بالدورة الدموية. وفقا للتقارير الطبية لمستشفى “بسيون” المركزي بمحافظة الغربية.

الجثث البشرية تتحرك كثيرا أثناء تحللها في القبور!

وبحسب دراسة أسترالية فإن الجثث البشرية تتحرك كثيرا أثناء تحللها في القبور.

ووجدت باحثة أسترالية تدعى أليسون ويلسون، بعد مراقبتها لجثة على مدى 17 شهرا، أن الجثة تحركت لأكثر من عام بعد الوفاة.

ولكن تحرك الجثث أثناء تشييعها يبقى مشهدا مثيرا للرعب أو حتى الشكوك في حقيقة الوفاة أو عودة الميت إلى الحياة مرة أخرى.