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موقف بطولي لرجل تركي خلال مطاردة مشتبه به في بورصة التركية “فيديو”

بقلم
موقف بطولي لرجل تركي في بورصة

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً تحت عنوان موقف بطولي لرجل تركي في بورصة أظهر لحظة القبض على مشتبه به هارب من العدالة شمال غربي تركيا.

وأظهر المقطع لحظة جلوس رجل في إحدى المقاهي وبجانبه كأس من الشاي وحين صادف من بعيد مشتبهاً به يحاول الهرب من الشرطة التركية قام برصده والإيقاع به للقبض عليه.

ووثقت عدسات المراقبة داخل المقهى تصرف الرجل الذي وصف بالبطولي حيث عاد إلى طاولته فيما تم تداول لقطات ما فعله بشكل واسع ضمن وسائل التواصل وفق ما نقلته وكالة إخلاص وترجمته وطن.

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً تحت عنوان موقف بطولي لرجل تركي في بورصة غربي تركيا
رجل تركي في بورصة

موقف بطولة لرجل تركي في بورصة

وتفاعل المغردون بشكل واسع مع فعلته ومن من كتب: “إنه عمل لطيف، تهانينا، واحتساء الشاي خطوة ملكية رائعة”.

وكتب آخر عن موقف بطولة لرجل تركي في بورصة: “تدخل أكثر فعالية من ما يسمى بالهجوم الإيراني على إسرائيل”.

وعلق ثالث: “أي نوع من الملوك أنت يا صديقي، ادعونا لبعض الشاي وسنأتي ونشربه سوية”.

وتقع ولاية بورصة شمال غربي تركيا ولطالما شهدت تركيا العديد من الأحداث الأخرى التي تم التدخل فيها للقبض على اللصوص والمشتبه بهم الفارين من قبضة العدالة.

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