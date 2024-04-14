موقف بطولي لرجل تركي خلال مطاردة مشتبه به في بورصة التركية “فيديو”

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً تحت عنوان موقف بطولي لرجل تركي في بورصة أظهر لحظة القبض على مشتبه به هارب من العدالة شمال غربي تركيا.

وأظهر المقطع لحظة جلوس رجل في إحدى المقاهي وبجانبه كأس من الشاي وحين صادف من بعيد مشتبهاً به يحاول الهرب من الشرطة التركية قام برصده والإيقاع به للقبض عليه.

ŞÜPHELİYİ YAKALAYIP ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. Esnaf şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etti. pic.twitter.com/xMGWbevT4O — A Haber (@ahaber) April 14, 2024

ووثقت عدسات المراقبة داخل المقهى تصرف الرجل الذي وصف بالبطولي حيث عاد إلى طاولته فيما تم تداول لقطات ما فعله بشكل واسع ضمن وسائل التواصل وفق ما نقلته وكالة إخلاص وترجمته وطن.

Güzel bir hareket tebrik ederim üstüne birde çayı yudumlamasi kiral bir hareket — Esref (@Esref0166819877) April 14, 2024

موقف بطولة لرجل تركي في بورصة

وتفاعل المغردون بشكل واسع مع فعلته ومن من كتب: “إنه عمل لطيف، تهانينا، واحتساء الشاي خطوة ملكية رائعة”.

İranın ,İsraile sözde saldırısından daha etkili bir müdahale..😉😃😃 — Bünyamin Pınar 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@_bayrakugruna) April 14, 2024

وكتب آخر عن موقف بطولة لرجل تركي في بورصة: “تدخل أكثر فعالية من ما يسمى بالهجوم الإيراني على إسرائيل”.

sen nasıl bir kralsın arkadaş, bi çay da bize söyle gelip içelim — Selman İlker Hikmet'i 🇹🇷🇪🇭🏴 ÖMER'İ (@MUSAKABUS) April 14, 2024

وعلق ثالث: “أي نوع من الملوك أنت يا صديقي، ادعونا لبعض الشاي وسنأتي ونشربه سوية”.

وتقع ولاية بورصة شمال غربي تركيا ولطالما شهدت تركيا العديد من الأحداث الأخرى التي تم التدخل فيها للقبض على اللصوص والمشتبه بهم الفارين من قبضة العدالة.