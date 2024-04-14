صور بنزيما مع ممثلة شهيرة تشعل الجدل وتثير التكهنات .. هل وقع في حبها؟!

نشرت الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا صوراً مع نجم الاتحاد السعودي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأثارت الجدل بتعليقها الذي أرفقته للصور.

وعبر حسابها على انستغرام، والذي يتابعها عليه أكثر من 70 مليون متابع، نشرت أورفاشي راوتيلا صورتين مع كريم بنزيما وأرفقتها برمز قلب حب وهاشتاغ “#love”، فيما كانت ترتدي ملابس جريئة.

وراوتيلا ممثلة هندية مواليد فبراير 1994، وظهرت لأول مرة في بوليوود مع سينغ صعب العظيم عام 2013.

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وقد أثارت الصور التي نشرتها الممثلة الهندية الشهيرة مع بنزيما التكهنات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

🚨🚨🚨 فنانة هندية شهيرة تنشر صور لها مع كريم بنزيما عبر حسابها في إنستقرام. – أخبار في الهند تؤكد ارتباطهما بعلاقة حب ❤️ pic.twitter.com/xm0Zyiia8z — الأحداث الرياضية (@NewsNow4Sports) April 14, 2024

وسجل بنزيما 13 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 28 مباراة مع الاتحاد السعودي حتى الآن، علما أنه وقّع للعميد حتى يونيو 2026.

لكن النجم الفرنسي يواجه صعوبات في هز الشباك في الأشهر الأخيرة.

وسجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. لكنه سجل هدفًا واحدًا فقط في عام 2024.

وكانت هناك تقارير حول خلافه مع المدير الفني مارسيلو غالاردو، وتأخر بنزيما في العودة إلى النادي بعد عطلة منتصف الموسم، بعد شائعات انتقاله إلى مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

ومع ذلك، انتهى الأمر باللاعب البالغ من العمر 36 عاما بالبقاء في الاتحاد.