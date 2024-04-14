“الجنازة كبيرة والميت كلب”.. تعليق ناري من مذيع الجزيرة على الهجوم الإيراني على إسرائيل

وطن – علّق الإعلامي التونسي محمد كريشان المذيع المخضرم بقناة الجزيرة، على الهجوم الذي نفذتها إيران على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.

وقال محمد كريشان في منشور عبر منصة “إكس“: “الجنازة كبيرة والميت كلب.. هذا ما يمكن التعليق به على كل ما جرى البارحة من إيران تجاه إسرائيل… مشهد بايخ حقيقة.. لنعد إلى غزة الآن فهناك المعركة الحقيقية وما عداها هوشة فاضية”.

"الجنازة كبيرة والميت كلب"…

هذا ما يمكن التعليق به على كل ما جرى البارحة من إيران تجاه إسرائيل…

مشهد بايخ حقيقة..

لنعد إلى غزة الان فهناك المعركة الحقيقية وما عداها "هوشة فاضية".. — محمد كريشان (@MhamedKrichen) April 14, 2024

جاء ذلك في وقت تُثار فيه حالة من الجدل بخصوص الهجوم الإيراني على إسرائيل، حيث أشاد به البعض، بينما اعتبره آخرون عملية هزلية لا جدوى منها.

وشنت إيران مساء السبت، هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري، أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، وهي العملية التي وصفها بأنها “جريمة من الكيان الصهيوني”.

🎥مشاهد جديدة تظهر لحظة سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة رامون الجوية في جنوب النقب.

تفاصيل الضربة: https://t.co/skeq9YZepx pic.twitter.com/0DgBRRFtYa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وأشار الحرس الثوري إلى أن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

في السياق، قالت إيران إنّ نصف الصورايخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح، فيما زعم جيش الاحتلال اعتراض 99% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي كانت تستهدفها.

وقالت وكالة “إرنا” الرسمية إن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح، وأضافت أن القوات الإيرانية استهدفت بنجاح قاعدة جوية إسرائيلية في النقب باستخدام صواريخ “خيبر”.

#شاهد| صراخ المستوطنين خوفا بعد وصول الصواريخ الايرانية pic.twitter.com/j0v60fNrAC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وأشارت إلى أن تلك القاعدة كانت منطلقا للهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأنّ الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تمكنت من عبور الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأكد أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وشدد سلامي على أن الهجوم الإيراني انتهى ولا توجد رغبة في مواصلته لكن بلاده سترد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحها، موضحا أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران فسيتم استهداف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن.

ولفت قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصلية إيران في سوريا، وكان لا بد من الرد عليها.

جيش الاحتلال يدعي إحباط الهجوم الإيراني

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال إحباط الهجوم الإيراني، وزعم اعتراض 99% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي كانت تستهدف إسرائيل، ووصف ذلك بأنه “انجاز استراتيجي مهم”.

وأوضح الجيش في بيان، أن إيران “أطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة منها صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة وصواريخ كروز.

#شاهد| الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية. pic.twitter.com/1CiRPeP3D0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وأكد أنه من أصل أكثر من 120 صاروخا بالستيا، اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الإسرائيلية، وسقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم (بالجنوب) وألحق أضرارا طفيفة في منشأة، وفق قوله.