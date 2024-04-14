أحدث ظهور لطليقة ملك المغرب يثير الجدل مجددا حول إقامتها الجبرية

وطن – أفادت وسائل إعلام مغربية بظهور الأميرة للا سلمى طليقة ملك المغرب محمد السادس، قبل أيام في أحد المطاعم بمدينة فاس ما جدد الجدل مرة أخرى بشأنها وأعاد أحديث طلاقها وإقامتها الجبرية في البلاد للواجهة.

صحيفة “أنفا نيوز” المغربية أكدت ظهور الأميرة للا سلمى في مدينة فاس، الاثنين الماضي، وكانت تتناول وجبة الإفطار في أحد المطاعم بالمدينة العتيقة.

الأميرة للا سلمى تظهر بأحد مطاعم مدينة فاسhttps://t.co/sT1cjESP4F — AnfaNews (@AnfaNews) April 10, 2024

ويشار إلى أنه في عام 2018 كان قد انتشر عبر الصحف العالمية خبر طلاق للا سلمى وانفصالها عن محمد السادس، في مفاجأة صادمة ودون توضيح الأسباب

للا سلمى تتناول الإفطار في مطعم بفاس

وأكد خبر طلاق الملك للأميرة سلمى وقتها محامي محمد السادس لمجلة “Gala” الفرنسية، حيث تحدث عنها بصفة زوجة الملك السابقة.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة المغربية فقد زارت الأميرة للا سـلمى مطعم “عشق” الواقع بحي “عين زليتن”، لتناول الإفطار ضمن أجواء هادئة.

الصحيفة نقلت عن ذات المصادر قولها أن هذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها طليقة ملك المغرب للا سلمى هذا المطعم، وسبق أن زارته في شهر ديسمبر الماضي وتناولت وجبة الغداء هناك.

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وقالت إن عدد من سكان مدينة فاس تداولوا أخبار ظهور للا سلمى في أحد مطاعم المدينية، وعبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة من قبل والدة ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وكانت تقارير تحدثت عن أن طليقة الملك تقيم بشكل جبري في المغرب منذ تسريب خبر الطلاق للصحافة، ولا يمكنها مغادرة البلاد.

وسبق أن وصفت صحيفة “ذا صن” البريطانية للا سلمى “بالأميرة الشبح”، نظرًا لغيابها الطويل عن الأضواء العامة.

ودائما ما كانت تظر الأميرة للا سلمى برفقة الملك محمد السادس في الفعاليات الدولية والوطنية، قبل طلاقهما وإنهاء زواجهما الذي استمر حوالي 16 عاما.

وكان آخر ظهور بارز لطليقة الملك في سبتمبر من العام 2022 وهي تستمتع بوقتها على شاطئ مدينة أصيلة المغربية، وغزت صورها آنذاك مواقع التواصل المغربية بشكل كبير.

استغرق الأمر أكثر من عام بعد إعلان الطلاق عام 2018، لرؤية الملكة السابقة ووالدة ولي العهد مرة أخرى، في أبريل 2019، حيث كانت بعض الصور قد أظهرتها في عشاء مع ابنتها خجيجة وبعض الأصدقاء في ساحة جامع الفنا في العاصمة مراكش.