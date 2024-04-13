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مشاهد غير مسبوقة .. صواريخ خيبر الإيرانية تدك مطار رامون جنوب صحراء النقب (فيديو)

بقلم
مطار رامون في النقب

وطن – أظهرت مشاهد مصورة، لحظة سقوط صواريخ خيبر الإيرانية على مطار رامون جنوب صحراء النقب، محدثةً انفجارات ووميضاً ضخماً .

ويظهر المقطع المصور، سقوط صواريخ على مطار رامون، أعقبها أصوات انفجارات ضخمة، ووميضاً هائلاً.

بينما قالت وكالة الأنباء الإيرانية، إنه تمّ استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر.

وأضافت الوكالة أنّ القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت صحيفة هآرتس عن إذاعة الجيش الإسرائيلي تأكيدها اعتراض أكثر من 100 مسيّرة إيرانية خارج “الأراضي الإسرائيلية” بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

بينما نقلت صحيفة معاريف عن مصادر قولها إن التقديرات بأن 150 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل.

وبدأت إيران هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ليل السبت، ردا على قصف على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل ومقتل مستشارين إيرانيين كبار .

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ “ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا”.

وأضاف أن “العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة”.

ونشر نشر الحرس الثوري بياناً ثانياً أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الاسرائيلي في الأراضي المحتلة.

كما حذر الحرس الثوري “الحكومة الإرهابية الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بمصالح إيران”.

وقال: “أي تهديد من أميركا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على مصدر التهديد”.

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