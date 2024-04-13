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تغريدة رسمية لخامنئي تثير جدلا تزامنا مع بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

بقلم
تغريدة رسمية لخامنئي تثير جدلا تزامنا مع بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

وطن – نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” لاقت تفاعلا كبيرا لنشرها قبل حوالي ساعة من بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء، السبت.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية تجاه دولة الاحتلال، ضمن الرد الذي توعدت به على القصف الإسرائيلي لسفارتها في سوريا.

ونشر المرشد الأعلى في إيران تغريدة شملت كلمة مصورة له يقول فيها: “سيتم معاقبة النظام الشرير”، في إشارة إلى إسرائيل والرد الإيراني على الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أن وابلا من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاه الأراضي المحتلة وأنه تم تجهيز أنظمة الدفاع الجوي لصدها.

وهدد وزير الدفاع الإيراني دول المنطقة مساء، السبت، بأن أي دولة ستفتح مجالها الجوي أمام إسرائيل لمهاجمة طهران ستواجه ردا حاسمنا من قبل القوات الإيرانية.

الطائرات المسيرة الإيرانية شوهدت مساء، السبت، وهي تعبر أجواء العراق بأعداد كبيرة، بحسب ما وثقته مقاطع منشورة عبر مواقع التواصل.

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