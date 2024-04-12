صورة لحارس مرمى اتحاد جدة بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي تشعل الغضب!

تسبب حارس مرمى اتحاد جدة عبدالله المعيوف، في إشعال غضب جماهير النادي السعودي، بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال بنتيجة (1-4) في المبارا ةالتي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي مساء الخميس.

ونشر أحد الحسابات الجماهيرية على منصة “إكس” صورة المعيوف وهو يضحك مع ناصر الدوسري، لاعب الهلال، عقب خسارة السوبر، حيث جاءت تعليقات الجماهير غاضبة من تصرف المعيوف، كونه لم يراعِ مشاعر الجماهير، خصوصًا أنه استقبل 4 أهداف دفعة واحدة في الكلاسيكو، إضافة إلى 7 أهداف في آخر 3 مواجهات ضد الزعيم.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جمهور الاتحاد غاضب على ردة فعل المعيوف بعد نهاية اللقاء وتتويج الهلال باللقب رأيكم؟ pic.twitter.com/R2FHVdMnCd — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 12, 2024

وطالب بعض المغردين برحيل المعيوف فوراً بعد تلك اللقطة مع لاعب الهلال الدوسري.

لو كنت صاحب قرار في نادي #الاتحاد لاصدرت قرارا يقضي برحيل المعيوف فورا..وهو عموما فنيا ليس بأفضل حال من المحاسنة او حتى مرمش. pic.twitter.com/2mMXzR5TGJ — ‏د. نبيه ساعاتي (@nabihsaaty) April 12, 2024

واعتبره البعض “المعيوف” أسوأ حارس سعودي في الفترة الحالية، متمنين اعتزاله.

أسوأ حارس سعودي في الفترة الحالية أتمنى يعتزل مع نهاية الموسم المعيوف خلاص انتهى ❌❌❌ pic.twitter.com/Z5Lbetbr4k — ahmad (@IttiMu1) April 12, 2024

المعيوف فرحان أكثر من الهلاليين ، على الأقل راع الاتحاديين شوي ،، المعيوف مقلب أكله الاتحاديون حيث أخرجهم من عدة بطولات هذا الموسم ! pic.twitter.com/fC9Vlvy5wy — منــار الرياض (@manar9alriyadh2) April 12, 2024

علاقة عبدالله المعيوف مع لاعبي الهلال

ويرتبط عبدالله المعيوف بعلاقة طيبة مع لاعبي الهلال، خصوصًا أنه لعب للفريق الأزرق في الفترة من 2016 حتى 2023.

وفشل اتحاد جدة في التتويج بكأس السوبر، ليخسر البطولة الخامسة منذ بداية الموسم، بعد كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية.

وبات الفريق مهددًا بالخروج بموسم صفري، إلا إذا تمكن من إنقاذ موسمه بالفوز بلقب كأس الملك. حيث يلاقي الهلال يوم 30 أبريل/ نيسان الجاري في نصف النهائي.وفق “كورة”

لكن سِجل مواجهات الاتحاد ضد الهلال هذا الموسم لا يبشّر بالخير، إذ تقابل الفريقان في 6 مباريات بكل البطولات، حسمها الزعيم.