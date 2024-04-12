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صورة لحارس مرمى اتحاد جدة بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي تشعل الغضب!

بقلم
حارس اتحاد جدة عبدالله المعيوف

تسبب حارس مرمى اتحاد جدة عبدالله المعيوف، في إشعال غضب جماهير النادي السعودي، بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال بنتيجة (1-4) في المبارا ةالتي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي مساء الخميس.

ونشر أحد الحسابات الجماهيرية  على منصة “إكس” صورة المعيوف وهو يضحك مع ناصر الدوسري، لاعب الهلال، عقب خسارة السوبر، حيث جاءت تعليقات الجماهير غاضبة من تصرف المعيوف، كونه لم يراعِ مشاعر الجماهير، خصوصًا أنه استقبل 4 أهداف دفعة واحدة في الكلاسيكو، إضافة إلى 7 أهداف في آخر 3 مواجهات ضد الزعيم.

وطالب بعض المغردين برحيل المعيوف فوراً بعد تلك اللقطة مع لاعب الهلال الدوسري.

واعتبره البعض “المعيوف” أسوأ حارس سعودي في الفترة الحالية، متمنين اعتزاله.

 

علاقة عبدالله المعيوف مع لاعبي الهلال

ويرتبط عبدالله المعيوف بعلاقة طيبة مع لاعبي الهلال، خصوصًا أنه لعب للفريق الأزرق في الفترة من 2016 حتى 2023.

وفشل اتحاد جدة في التتويج بكأس السوبر، ليخسر البطولة الخامسة منذ بداية الموسم، بعد كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية.

عبد الله المعيوف
عبد الله المعيوف حارس الاتحاد السعودي

وبات الفريق مهددًا بالخروج بموسم صفري، إلا إذا تمكن من إنقاذ موسمه بالفوز بلقب كأس الملك. حيث يلاقي الهلال يوم 30 أبريل/ نيسان الجاري في نصف النهائي.وفق “كورة

لكن سِجل مواجهات الاتحاد ضد الهلال هذا الموسم لا يبشّر بالخير، إذ تقابل الفريقان في 6 مباريات بكل البطولات، حسمها الزعيم.

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حارس اتحاد جدة عبدالله المعيوف

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