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شقيق بنزيما يتحدث عن “جريمة” تعرّض لها شقيقه مع نادي الاتحاد السعودي! (شاهد)

بقلم
بنزيما

شنّ جريسي شقيق النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، هجوماً على مدرب النادي مارسيلو جاياردو بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم، الخميس، أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد “محمد بن زايد” في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ولعب بنزيما أغلب أوقات مباراة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي على الطرف اليسار، وهو ما استاء منه شقيقه. واصفا الأمر بالجريمة.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

وأظهر شقيق كريم بنزيما بعد المباراة غضبه عبر ستوري على حسابه الرسمي بإنستغرام، وكتب: “كريم بنزيما يلعب على الجهة اليسرى؟ هذه جريمة!!!، ما قمت به ليس له أي معنى، عليك أن تحترم كرة القدم”.

يذكر أن النجم الفرنسي يعاني تهديفيا مؤخرا مع فريق اتحاد جدة، الذي تعرض للخروج من بطولة دوري أبطال آسيا بهزيمة مذلة أمام الهلال وأيضا الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، إضافة إلى خسارة لقب كأس السوبر أمام الهلال أيضا.

وحسم فريق الهلال تتويجه بالسوبر للمرة الرابعة في تاريخه، فيما لم يتوج الاتحاد باللقب إلا مرة وحيدة، كانت العام الماضي (2023).

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