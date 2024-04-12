شاهد كيف سخر نيمار من فريقه السابق باريس سان جيرمان بعد هزيمته من برشلونة

سخر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، من فريقه السابق باريس سان جيرمان، بعد الفوز الذي حققه برشلونة الذي لعب ضمن صفوفه، في موقعة دوري أبطال أوروبا.

وخطف البارسا فوزا مثيرا من مضيفه “بي إس جي” بنتيجة 3-2 الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وسجل البرازيلي رافينيا ثنائية في المباراة، كما احتفل بطريقة نيمار بالهدف الأول، إذ أخرج لسانه ووضع يديه بجوار وجهه.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، على منصة “إنستجرام”، صورة احتفال رافينيا، وأرفقها بتعليق: “عندما تسجل أول أهدافك في دوري أبطال أوروبا”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎FC Barcelona‎‏ (@‏‎fcbarcelona‎‏)‎‏

وتفاعل نيمار مع منشور البارسا، الذي يبرز احتفاله الشهير، إذ علق برموز تعبيرية ساخرة، دعما لمواطنه وناديه الأسبق.

واقترب البارسا من التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة في مباراة إياب ربع النهائي على ملعب “لويس كومبانيس” الثلاثاء المقبل.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة في الفترة من 2013 حتى 2017، قبل أن ينتقل لسان جيرمان ليخوض تجربة حتى 2023.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال، إذ يقضي فترة تأهيل بعد إصابة الرباط الصليبي للركبة التي تعرض لها أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.