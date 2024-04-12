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جوارديولا سعيد جداً قبل مواجهة ريال مدريد بسبب هذا الخبر

بقلم
جوارديولا

تلقى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعض الأنباء الجيدة قبل مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بيب جوارديولا يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة ريال مدريد

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية: “بيب جوارديولا يمكنه استعادة كيفين دي بروين، بعدما غاب عن المشاركة في لقاء الذهاب، بسبب مشاكل في المعدة”.

كيفين دي بروين
كيفين دي بروين

وتابعت: “مالم يحدث انتكاسة لدي بروين في مباراة لوتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون كيفين جاهزا لاستقبال ريال مدريد بملعب الاتحاد”.

وأردفت: “الثنائي فيل فودين وكايل ووكر سيكون جاهزا أيضًا للمشاركة في اللقاء. بينما يواجه ناثان آكي صعوبة في اللحاق بمواجهة الإياب”.

وكان الميرنجي قد تعادل (3-3) مع السيتيزينز، يوم الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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