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“قدمتك لله” .. زوجة حازم إسماعيل هنية بوداع مؤلم أمام جثامين زوجها وابنتيها (فيديو)

بقلم
زوجة حازم إسماعيل هنية

وطن – بكلماتٍ مبكية، ودعت زوجة حازم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زوجها وابنتيها، بعد ارتقائهم في قصف اسرائيلي استهدف مركبة للعائلة في مخيم الشاطئ غرب غزة عصر الأربعاء.

زوجة حازم إسماعيل هنية: “عيدك في الجنة يا حبيبي”

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يظهر زوجة حازم إسماعيل هنية، وهي تجلس أمام جثامين زوجها وابنتيها داخل القبر الذي دفنوا فيها: “سلم على الرسول وسلموا على الشهداء، واحنا من الصابرين، قدمتك لله، والله يرحمكم، الله يسهل عليك يا حافظ الكتاب”.

وتابعت: “خسئوا.. حازم عاش ما مات، بإذن الله ذهبتم للنعيم، أنا أم شهيدات وزوجة شهيد لا تناشدوا العرب هم الأموات وأنتم الأحياء”.

وقبل مواراتهم في التراب قالت: “عيدك في الجنة يا حبيبي، عيدكم في الجنة يما”.

وعصر الأربعاء، اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 7 من أبناء هنية وأحفاده، وهم الشهداء: حازم وأمير ومحمد وأولادهم: منى وآمال وخالد ورزان.

وأقر جيش الاحتلال باغتيال 3 من أبناء هنية بغارة استهدفت سيارة في قطاع غزة، زاعما انتماءهم لكتائب القسام وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ ما أسماه “نشاطا إرهابيا”.حسب زعمه

أبناء هنية
أبناء هنية الشهداء

لكن حماس كذّبت الإدعاء الذي نشره جيش الاحتلال وأكدت أن أبناء هنية وأحفادهم، “كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر”.

تعليقا على اغتيال أبنائه وأحفاده، أكد اسماعيل هنية في تصريحات مصورة أدلى بها لقناة الجزيرة، بعد تلقيه النبأ، أن دماء أبنائه “ليست أغلى” من دماء غيرهم من الشهداء الذين سبقوهم بالحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السابع.

 

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