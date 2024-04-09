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نجل أبو إسحاق الحويني يرد على حديث علي جمعة المسيء بحق النبي

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نجل أبو إسحاق الحويني يرد على حديث علي جمعة المسيء بحق النبي

وطن – هاجم حاتم الحويني نجل الداعية المصري المعروف أبو إسحاق الحويني، مفتي مصر الأسبق علي جمعة ـ صاحب الفتاوى الشاذة ـ مستنكرا الكلام المسيء لجمعة بحق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وكان علي جمعة رد على سؤال طفل يستفسر عن سبب عدم بقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على قيد الحياة حتى الآن.

ليجيبه علي جمعة عبر برنامجه الرمضاني “نور الدين”: “دي كانت هتبقى ورطة كبيرة.. لأن طول ما هو عايش عليه الصلاة والسلام كل ما الوحي ينزل والدين يتسع والأوامر تكتر والتكاليف تكتر”.


الحويني: ماذا حدث لعقل هذا الرجل؟

وعلق الشيخ “حاتم الحويني” المقيم في قطر رفقة والده مفندا ضلال حديث علي جمعة ومهاجما إياه: “ماذا حدث لعقل هذا الرجل على جمعة المسئول بقطاع الصرف الصحي؟!”

وأضاف: “كلام باطنه بشع وألفاظه قبيحة فيها إساءة لسيد الخلق ﷺ؛ لأن بقاء سيدنا محمد أمان من العذاب والفتن؛ ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾.”

وتابع نجل أبو إسحاق الحويني موضحا:”لا يصح وصف وجوده ﷺ بيننا بالورطة.. فوجوده نعمة عظيمة وعصمة من الفتن والعذاب.. وبقاؤه تفصيلٌ وحسمٌ لما اختلفت فيه عصور المسلمين من مسائل، وردع لمن فارق وشذّ من فِرقهم وطوائفهم وهداية لحائرهم وتصويب لمجتهدهم.”

وعن الطريقة الصحيحة في الإجابة على هذا السؤال الحساس كتب الحويني:”لما حدّ يسألك تقول: لأن النبي محمد ﷺ بشر زي كل البشر وله عمر وأجل؛ والدليل ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾. ولا يوجد أيّ نبي قبله خُلّد فى الدنيا.”

وتابع مفندا تضليل علي جمعة وتلاعبه بالدين:”مينفعش تقول: كان هيكون فيه 600 تكليف جديد!؛ لأن الدين مكتمل؛ والدليل: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾. يا هذا.. النبي ﷺ خيَّره الله، وهو اختار الرفيق الأعلى حين قبضِهِ بعد أن أكمل لنا الدين وأتمّ علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا.”

فتاوى غريبة وشاذة لعلي جمعة

واعتاد علي جمعة على إصدار فتاوى غريبة وصفها البعض بأنها شاذة، أثناء برنامجه ” نور الدين” الذي يحاور فيه أطفالًا ومراهقين وشبانا.

ومن بين تصريحات علي جمعة الصادمة خلال برنامج “نور الدين”، أنّ الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط، وأن غيرهم من الأديان الأخرى أيضًا سيدخلون الجنة، وتحليله صداقة الولد والبنت والاختلاط، وفتواه أيضا بشأن جواز الاحتفال بالكريسماس وزعم أنه احتفال بالأنبياء.

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