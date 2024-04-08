يخص ابن سلمان.. دعاء غريب للسديس بآخر ليلة وترية في الحرم المكي يثير جدلا (فيديو)

وطن – أثار دعاء غريب لرئيس هيئة شؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، أثناء صلاء التروايح بالحرم المكي، جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل حيث ظهر يدعو لما تعرف بـ”رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وبحسب مقطع متداول من الحرم المكي في ليالي رمضان ورصدته (وطن)، ظهر السديس وهو يؤم المصلين ويدعو بما نصه: “اللهم يا منان يا ديان وفق عبدك محمد ابن سلمان.”

دعاء السديس لرؤية ابن سلمان يثير الجدل

وتابعا داعيا لرؤية 2030 التي يتحدث عنها ابن سلمان دائما ويضع فيها خطة لمستقبل المملكة ـ باتت محل انتقاد واسع حيث يراها البعض خيالية مستحيلة هدفها الاستعراض فقط ـ :”واجزه خير الجزاء على ما يقدم لدينه ووطنه والمسلمين من رؤية ثاقبة طموحة فيها عز للإسلام والمسلمين وصلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين.”

ممنوعة السياسة بالحرم وممنوع رفع علم فلسطين، لكن مسموح الدعاء لشولوم والرؤية وكريستيانو رونالدو وجورجينا وبيومي فؤاد https://t.co/q0ApHeL4wi — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) April 7, 2024

وتسبب دعاء السديس هذا في انتقاد واسع له ولولي العهد من قبل النشطاء.

وفي هذا السياق دون المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز ساخرا:”السديس يدعو لرؤية ٢٠٣٠ ويصفها بعز الإسلام والمسلمين، والله لو تسمي نيوم بالاسم ١٦ مليار ماكو.”

وتابع:”ممنوعة السياسة بالحرم وممنوع رفع علم فلسطين، لكن مسموح الدعاء لشولوم والرؤية وكريستيانو رونالدو وجورجينا وبيومي فؤاد.”

ردود أفعال النشطاء وهجوم على السديس

فيما دون السياسي التونسي الدكتور محمد الهاشمي مستنكرا:”كلمة منكم للشيخ السديس بعد أن أثنى في دعاء القنوت ببيت الله الحرام على رؤية ابن سلمان التي عطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخفضت صوت الأذان للثلث وألغت العمل بالتقويم الهجري في الإدارة السعودية.”

كلمة منكم للشيخ السديس بعد أن أثنى في دعاء القنوت ببيت الله الحرام على رؤية بن سلمان التي عطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخفضت صوت الأذان للثلث وألغت العمل بالتقويم الهجري في الإدارة السعودية وخفضت حصص الدين واللغة العربية في المدارس ورعت حفلة اركع للأنثى إلهك وفتحت… pic.twitter.com/VrNQcqrg5b — د. محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 8, 2024

وتابع عن رؤية 2030:”وخفضت حصص الدين واللغة العربية في المدارس ورعت حفلة اركع للأنثى إلهك وفتحت الأجواء السعودية للطائرات الإسرائيلية ووافقت على خط سكة حديدية يشق السعودية ويصل الى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة.”

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وعلق الناشط السعودي تركي الشلهوب بقوله مستنكرا:”يقف أمام الكعبة المشرفة في الليلة الوترية الأخيرة من شهر رمضان، وفي دعاء ختمة القرآن، ويصلي خلفه مليوني مسلم ويشاهده ويستمع إليه أضعاف هذا الرقم، أمام هذا المشهد العظيم يقول السديس أن رؤية ابن سلمان (القائمة على كسر المحرمات وتحدي الله سبحانه في أرضه) فيها خير وصلاح لجميع المسلمين.”

وتابع:”لا أدري كيف استطاع أن يضع نفسه في هذا الموقف، ولكنه داء الجامية يُفقد المرء كل شيء!”

يقف أمام الكعبة المشرفة في الليلة الوترية الأخيرة من شهر رمضان، وفي دعاء ختمة القرآن، ويصلي خلفه مليوني مسلم ويشاهده ويستمع إليه أضعاف هذا الرقم، أمام هذا المشهد العظيم يقول #السديس أن رؤية ابن سلمان (القائمة على كسر المحرمات وتحدي الله سبحانه في أرضه) فيها خير وصلاح لجميع… pic.twitter.com/ei9p9u6q1h — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 8, 2024

ويواجه السديس انتقادات حادة عبر مواقع التواصل منذ اعتقال ابن سلمان لعلماء المملكة أمثال سلمان العودة وعوض القرني في 2017، وصمته على هذا ليتضح أنه تحول لكبير علماء السلطان في المملكة، وبات يبرر كل أفعال ابن سلمان القمعية وحتى لم ينكر على مشاهد التعري والغناء والرقص التي أدخلتها هيئة الترفيه للمملكة.