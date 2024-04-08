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هل تعرضت داليا نعيم “باربي العراق” للاغتصاب بعد اختطافها ورميها من السيارة؟!

بقلم
داليا نعيم

وطن – ادّعت حسابات عراقية أن البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، تعرضت للاغتصاب بعد حادثة اختطافها منطقة المنصور غربي بغداد.

وقالت تلك الحسابات إن مختطفي داليا نعيم اعتدوا عليها واغتصبوها، وقد عثر عليها بعد ساعات وعليها آثار ضرب وحروق.

وليس هناك ما يؤكد أو ينفي صحة تلك المعلومات التي تتحدث عن اغتصاب داليا نعيم على يد مختطفيها، كما تمّ تداوله من قِبَل بعض الحسابات.

اختطاف داليا نعيم “باربي العراق”

وانتشر مقطع فيديو مصور بشكل واسع على منصات التواصل، قال ناشروه إنه يوثق لحظة اختطاف البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، من منطقة المنصور غربي بغداد.

وأثار الفيديو المتداول حالة من الجدل، حيث ادّعت حسابات عراقية، أن الحادثة جاءت بعد مشاجرة وتهديدات طالت داليا نعيم من قبل الشيخة الحاكمة “ام فهد” وربط الاحداث بسجن اللواء سعد معن.

وقال حساب “العراق برس” على منصة إكس: إن مليشيات الحشد الشعبي هي التي اختطفت داليا نعيم من امام احدى مراكز التجميل في المنصور .

 

بينما نقل عن مصدر أمني قوله إنه جرى العثور على داليا نعيم بعد اختطافها في منطقة الرضوانية جنوب بغداد وعليها اثار حروق وكدمات وكسور في اليد والوجه.

وأفادت بعض المصادر أنه تم نقل داليا نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد رميها من السيارة.

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داليا نعيم

هل تعرضت داليا نعيم “باربي العراق” للاغتصاب بعد اختطافها ورميها من السيارة؟!

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