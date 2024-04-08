هل تعرضت داليا نعيم “باربي العراق” للاغتصاب بعد اختطافها ورميها من السيارة؟!

وطن – ادّعت حسابات عراقية أن البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، تعرضت للاغتصاب بعد حادثة اختطافها منطقة المنصور غربي بغداد.

وقالت تلك الحسابات إن مختطفي داليا نعيم اعتدوا عليها واغتصبوها، وقد عثر عليها بعد ساعات وعليها آثار ضرب وحروق.

وليس هناك ما يؤكد أو ينفي صحة تلك المعلومات التي تتحدث عن اغتصاب داليا نعيم على يد مختطفيها، كما تمّ تداوله من قِبَل بعض الحسابات.

اعتدوا عليها واغتصبوها.. العثور على الإعلامية العراقية #داليا_نعيم بعد خطفها بساعات على جانب الطريق وعليها أثار ضرب وحروق.

ملاحظة: الفيديو المرفق في التغريدة لحظة اختطافها من أمام منزلها الطائفيه تنهك العراق 🇮🇶 سياسياً واجتماعياً واخلاقياً pic.twitter.com/T4LwJAfGa7 — توجان البخيتي(parody) (@tujan_yemen99) April 7, 2024

اختطاف داليا نعيم “باربي العراق”

وانتشر مقطع فيديو مصور بشكل واسع على منصات التواصل، قال ناشروه إنه يوثق لحظة اختطاف البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، من منطقة المنصور غربي بغداد.

وأثار الفيديو المتداول حالة من الجدل، حيث ادّعت حسابات عراقية، أن الحادثة جاءت بعد مشاجرة وتهديدات طالت داليا نعيم من قبل الشيخة الحاكمة “ام فهد” وربط الاحداث بسجن اللواء سعد معن.

وقال حساب “العراق برس” على منصة إكس: إن مليشيات الحشد الشعبي هي التي اختطفت داليا نعيم من امام احدى مراكز التجميل في المنصور .

🔴 بعد المشاجرة والتهديدات التي طالت داليا نعيم من قبل الشيخة الحاكمة #ام_فهد وربط الاحداث بسجن اللواء سعد معن!

مليشيات الحشد الشعبي يختـطفـون البلوكر والاعلامية #داليا_نعيم من امام احدى مراكز التجميل في #المنصور . pic.twitter.com/WKjQrpNqm4 — العراق برس (@aliraqplus) April 7, 2024

بينما نقل عن مصدر أمني قوله إنه جرى العثور على داليا نعيم بعد اختطافها في منطقة الرضوانية جنوب بغداد وعليها اثار حروق وكدمات وكسور في اليد والوجه.

مصدر أمني : تم العثور على الاعلامية داليا نعيم بعد اختطافها في منطقة الرضوانية جنوب بغداد وعليها اثار حروق وكدمات وكسور في اليد والوجه#داليا_نعيم pic.twitter.com/lABkbozKA8 pic.twitter.com/i2Tzyxch8c — إعلاميات (@i3lAmYaT) April 7, 2024

وأفادت بعض المصادر أنه تم نقل داليا نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد رميها من السيارة.