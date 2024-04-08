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فيديو مؤثر لابنة الأسير الشهيد وليد دقة تهتف بالحرية لوالدها

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ميلاد ووالدها الأسير الشهيد وليد دقة

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر للطفلة ميلاد ابنة الأسير الشهيد وليد دقة، التي أنجبتها والدتها بالنطف المهربة- وهي -“وسيلة الأسرى الفلسطينيين للإنجاب.

وشوهدت الطفلة وهي تهتف: “حرية.. لأسرانا حرية.. حرية حرية.. لأسرانا حرية”.

وسُئلت الطفلة لمن تهتف، فردّت قائلة: “لبابا”، ثم كررت الهتاف “لأسرانا حرية”.

استشهاد الأسير وليد دقة

استشهد الأسير الفلسطيني ولـيد دقة عن عمر 62 عاما، بعد 38 سنة في سجون الاحتلال، متأثرا بإصابته بالسرطان.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان، عن استشهاد دقة (62 عاما) داخل مستشفى “آساف هروفيه” جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وليد دقة
الشهيد والأسير الفلسطيني وليد دقة

تدهور الوضع الصحي للأسير وليـد دقة قبل استشهاده

ويُشار إلى أن الوضع الصحي للأسير دقة يتدهور منذ مارس/آذار من العام الماضي، أي قبل 3 أشهر من موعد تحرره السابق، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد.

كما أصيب بسرطان التليف النقوي في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم.

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محكمة إسرائيلية رفضت إطلاق سراحه

يُشار إلى أن المحكمة الاسرائيلية العليا كانت قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإفراج عن دقة رغم تدهور حالته الصحية.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، وزادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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ميلاد ووالدها الأسير الشهيد وليد دقة

فيديو مؤثر لابنة الأسير الشهيد وليد دقة تهتف بالحرية لوالدها

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