فيديو مؤثر لابنة الأسير الشهيد وليد دقة تهتف بالحرية لوالدها

وطن – انتشر مقطع فيديو مؤثر للطفلة ميلاد ابنة الأسير الشهيد وليد دقة، التي أنجبتها والدتها بالنطف المهربة- وهي -“وسيلة الأسرى الفلسطينيين للإنجاب.

وشوهدت الطفلة وهي تهتف: “حرية.. لأسرانا حرية.. حرية حرية.. لأسرانا حرية”.

وسُئلت الطفلة لمن تهتف، فردّت قائلة: “لبابا”، ثم كررت الهتاف “لأسرانا حرية”.

استُشهد والدها بعد قضاء 38 عاماً في سجون الاحتلال.. الطفلة ميلاد وليد دقة والتي أنجبتها والدتها بالنطف المهربة "وسيلة الأسرى الفلسطينيين للإنجاب" تهتف لحرية والدها، قبل أن يعلَن عن استشهاده إثر تدهور حالته الصحية. pic.twitter.com/EYBHdO0DM5 — TRT عربي (@TRTArabi) April 7, 2024

استشهاد الأسير وليد دقة

استشهد الأسير الفلسطيني ولـيد دقة عن عمر 62 عاما، بعد 38 سنة في سجون الاحتلال، متأثرا بإصابته بالسرطان.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان، عن استشهاد دقة (62 عاما) داخل مستشفى “آساف هروفيه” جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

تدهور الوضع الصحي للأسير وليـد دقة قبل استشهاده

ويُشار إلى أن الوضع الصحي للأسير دقة يتدهور منذ مارس/آذار من العام الماضي، أي قبل 3 أشهر من موعد تحرره السابق، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد.

كما أصيب بسرطان التليف النقوي في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم.

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محكمة إسرائيلية رفضت إطلاق سراحه

يُشار إلى أن المحكمة الاسرائيلية العليا كانت قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإفراج عن دقة رغم تدهور حالته الصحية.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، وزادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.