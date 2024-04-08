بهتاف “طال عمره” .. جماهير الزمالك تهين تركي آل الشيخ بعد الفتنة التي أثارها بمصر!

وطن – أطلقت جماهير نادي الزمالك المصري، هتافات حادة ضد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد مباراة فريقهم مع “فيوتشر” ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الزمالك وفيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إياب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الزمالك وفيوتشر انتهت بفوز “الفارس الأبيض” بهدفين مقابل هدف، ليصبح مجموع المباراتين 3-2 لصالح “الفارس الأبيض”.

هتاف طال عمره ضد تركي آل الشيخ

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر هتافات جماهير الزمالك ضد تركي آل الشيخ بعد مباراة فريقهم مع فيوتشر، بهتاف “طال عمره” الشهير.

واشتهر هتاف “طال عمره” بين الجماهير المصرية، بعد أكثر من أزمة تسبب بها تدخل تركي آل الشيخ في الأندية المصرية.

هتافات جماهير الزمالك ضد تركي آل الشيخ بعد مباراة فريقهم مع فيوتشر pic.twitter.com/F38lf1rYMf — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 8, 2024

تركي آل الشيخ يثير فتنة كروية في مصر

وجاء هجوم جماهير الزمالك على تركي آل الشيخ بعد إشعاله “فتنة كروية” جديدة في مصر، إثر محاولاته استضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز المصري، والمقررة في 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وشن تركي آل الشيخ هجوما شرسا على إدارة نادي الزمالك بعد تغريدة نشرت للمتحدث الرسمي لإدارة القلعة البيضاء أكد خلالها تواجد الفريق في إستاد القاهرة (ملعب المباراة) معلنا بذلك فشل المفاوضات على إقامة المباراة على الأراضي السعودية.

وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: “عاوز اسأل سؤال هوا ايه يعني الاعتذار عن شي اساساً لم يحصل، الفيفا رفض لعب أي مباريات لدوري خارج القارة فعشان كذا اساساً لم نكمل الموضوع واعتذرنا “.

وظهر آل الشيخ من جديد مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وفتح النار على الإدارة الزملكاوية. مطالبا إياها بإزالة لافته تحمل اسمه، وضعت في عهد الإدارة السابقة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وأثارت تصريحات المستشار تركي الشيخ غضب الجماهير البيضاء، ما جعلهم يتداولون صورا لإزالة اللافتة منذ قدوم المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

كيف بدأت فتنة تركي آل الشيخ؟!

تركي الشيخ قدم عرضاً لاستضافة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك بالسعودية مقابل قيمة مالية كسابقتها في مباراة نهائي الكأس التي أقيمت في السعودية في آذار/ مارس الماضي.

وقال رئيس رابطة الأندية المصرية (المنوطة بتنظيم الدوري) أحمد دياب، إن هناك عائدا ماديا لطرفي المباراة بمئات ملايين الجنيهات ومبلغا آخر بالملايين لباقي أندية الدوري المصري.

ورد مجلس إدارة الأهلي على خطابٍ من رابطة الأندية المحترفة بموافقة ضمنية ببيان قال فيه إن “النادي الأهلي ليس منوطاً بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات، وإن الأمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما أن ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك”.

وأكد رئيس رابطة الأندية المصرية، أحمد دياب أن “الزمالك لم يرفض إقامة مباراة القمة ضد الأهلي في الدوري المصري، بالمملكة العربية السعودية”، وأن “موافقة الزمالك على خوض المباراة في السعودية، جاءت قبل موافقة الأهلي”.

وأسعد قرار إلغاء المباراة جماهير الزمالك خاصة، وإن الجماهير البيضاء تشعر باستياء من تصرفات المستشار تركي الشيخ أثناء مباراة الفريقين السابقة في نهائي كأس مصر التي أقيمت في السعودية في آذار/ مارس الماضي.

وصرح المستشار تركي قبيل انطلاق المباراة بأنه يتمنى فوز الأهلي فريقه المفضل بالمباراة كما أنه احتفل بشدة أثناء تسجيل أهداف الفريق الأحمر في مرمى الزمالك ما أثار غضب الجماهير البيضاء.